Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 31 maggio: solo 246 terapie intensive occupate

Le principali voci del bollettino coronavirus sono tutte in calo da settimane e la campagna vaccinale invece è in forte aumento: questi due fattori fanno della Lombardia una delle realtà del Paese dove fiducia e speranza stanno finalmente fiorendo dopo un anno durissimo di pandemia. In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio, ieri sono stati 458 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia a fronte di 28.195 tamponi-test rapidi processati: 5 i morti, numero mai così basso dallo scorso ottobre, mentre il tasso di positività scende fino all’1,6%.

Sono solo 246 le terapie intensive occupate mentre sono 1.076 i pazienti con sintomi nei reparti Covid (-55 rispetto a sabato): a livello di contagi provinciali, il bollettino registra 157 casi a Milano, 62 a Brescia, 50 a Bergamo, 37 a Pavia, 32 a Monza, 24 a Varese e Mantova, 20 a Como, 19 a Lecco, 11 a Cremona, 10 a Sondrio e uno a Lodi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, RECORD DI VACCINI

Dai numeri più bassi sul contagio fino a quelli in aumento per la campagna vaccini: la Lombardia torna a correre, come commenta soddisfatta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti: «Oggi la Lombardia supera 6milioni di somministrazioni, nell’ultima settimana somministrate 620mila dosi, sfiorando le 90mila al giorno di media. Più di 400mila i 30enni che si sono iscritti dal 27 maggio, in totale 650mila le adesioni per quella fascia d’età (il 57% della popolazione)».

Entro mercoledì intanto il commissario Figliuolo ha annunciato l’arrivo in Lombardia di circa un milione di nuovi vaccini anti-Covid per rifornire gli hub vaccinali della Regione: ieri toccata quota 92mila vaccinazioni, l’obiettivo però in giugno è di raggiungere le 100-140 milioni di dosi al giorno di media. Seguendo questo iter, hanno promesso il presidente Fontana e la vice Moratti, si potrà arrivare ad immunizzare con almeno una dose entro fine luglio tutti i cittadini lombardi over 16. Il prossimo passaggio da tenere d’occhio per il piano vaccini del commissario regionale Bertolaso è previsto per mercoledì 2 giugno: si aprono le prenotazioni per vaccino dai 16 ai 29 anni, ultima fase per la piena vaccinazione di massa anche in Lombardia.

