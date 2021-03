Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 marzo/ In calo le terapie intensive

E’ giunto il momento di analizzare il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. Appuntamento fissato come sempre attorno alle ore 17:00 di questa sera, quando verranno comunicati tutti i nuovi dati, a cominciare dai casi emersi, passando per le vittime da covid e arrivando fino alla situazione ospedaliera. La speranza è che la curva epidemiologica possa continuare ad appiattirsi così come verificatosi negli scorsi giorni, nel frattempo, rivediamo il bollettino di ieri (qui il report completo). I casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati 3.271 a fronte di 44.289 tamponi processati.

Il numero di morti è stato invece 85 per un totale di decessi da inizio emergenza, dal 21 febbraio 2020, pari a 30.635, regione con più persone che non ce l’hanno fatta in assoluto. A livello ospedaliero, in terapia intensiva troviamo 862 persone ricoverate, dato in calo di otto unità rispetto alla giornata di lunedì, mentre nei reparti di degenza ordinaria i posti letto occupati sono al momento 7.109 (+115). Infine, per quanto riguarda le province, è sempre Milano per ovvi motivi la zona che fa registrare più casi in assoluto, leggasi 897, seguita da Varese a quota 651. In calo Brescia con 431 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 MARZO

Intanto, in attesa di future riaperture (a cominciare dalle scuole), proseguono le manifestazioni di coloro che vogliono tornare al più presto a lavorare. A riguardo non si placa in particolare la protesta del settore della cultura e dello spettacolo presso il Piccolo Teatro di Milano, uno dei grandi simboli meneghini proprio del mondo artistico: “Le manifestazioni dei lavoratori del settore della cultura e dello spettacolo – le parole rilasciate da Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia – che hanno portato al presidio permanente nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Milano, evidenziano la necessità di intervenire con urgenza per definire la ripresa in sicurezza delle attività culturali e per garantire la tutela del lavoro e del reddito delle tantissime persone impegnate in un sistema che, da oltre un anno, è pressoché fermo mettendo a dura prova il sostentamento delle famiglie coinvolte”. Di seguito il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, martedì 30 marzo

