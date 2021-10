Bollettino Coronavirus Lombardia dati 31 ottobre/ 346 ricoverati negli ospedali

Ritorna anche quest’oggi, domenica 31 ottobre 2021, l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, per mezzo dei dati forniti dal Ministero della Salute (nel fine settimana sostituisce la Regione nella diffusione delle statistiche connesse alla pandemia di Covid-19 sul suolo lombardo, ndr), contribuirà a diffondere una fotografia accurata e soprattutto aggiornata circa l’andamento dei contagi sul territorio, con un occhio di riguardo alle condizioni in cui versano i reparti ospedalieri di terapia intensiva e non, già travolti dai marosi delle precedenti ondata pandemiche.

Nel contempo, volgiamo lo sguardo ai numeri e alle statistiche di ieri, sabato 30 ottobre, quando in Lombardia sono stati ravvisati 574 nuovi casi di Coronavirus su 98.875 tamponi processati (tra molecolari e antigenici), in aumento rispetto alla giornata antecedente, quando erano stati 510. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati anche 3 decessi, uno in meno rispetto a venerdì, mentre, in termini di ricoveri, aumentano quelli nei reparti ordinari (302) e calano quelli nei reparti di terapia intensiva (44).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 31 OTTOBRE: L’APPELLO DI MORATTI A VACCINARSI

In attesa di conoscere i nuovi dati del bollettino Coronavirus Lombardia, che saranno svelati nel pomeriggio odierno, a fronte del lieve aumento di positivi riscontrato ieri tornano alla memoria le parole pronunciate nei giorni scorsi dal vicepresidente regionale Letizia Moratti, che, a margine di un convegno della Conferenza episcopale regionale sulla sanità, ha asserito: “Il contagio comunque è risalito e il mio invito è a proseguire con le vaccinazioni”.

Per poi aggiungere: “La terza dose è partita, quindi invito tutti coloro che ne hanno diritto ad effettuarla, in quanto è possibile sottoporsi alla vaccinazione in assoluta sicurezza e tranquillità”. Nel rammentare l’importanza di osservare tutte le norme che abbiamo appreso nel corso di questa pandemia per prevenire il contagio da Covid-19, l’assessore regionale al Welfare ha concluso dicendo che la battaglia che tutto il mondo sta combattendo è lunga e difficile, ma in Lombardia si è già arrivati al 91% delle adesioni e “grazie al vaccino ricominciamo gradualmente una vita sociale e attiva, però non dobbiamo abbassare la guardia”.

