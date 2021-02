Bollettino Coronavirus Lombardia dati 4 febbraio/ Moratti: “Valutare vaccino Sputnik”

Nella serata di oggi, giovedì 4 febbraio, si rinnoverà l’ormai consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus della regione Lombardia, ovvero il documento ufficiale mediante il quale è possibile scoprire quotidianamente i contagi totali emersi nelle ultime 24 ore, la situazione ospedaliera (con annessa portata della pressione che grava sulle strutture nosocomiali del territorio lombardo) e, naturalmente, il dato più triste, quello relativo alle vittime.

Prima di passare all’analisi dei nuovi dati, è bene dare una rapida lettura alle statistiche della giornata di ieri, che hanno evidenziato 1.738 nuovi contagi (80 debolmente positivi) su 38.651 tamponi processati, cifra che include i test molecolari e quelli antigenici. Inoltre, sono stati rilevati 46 nuovi decessi, con il bilancio complessivo che ha toccato quota 27.259 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il computo dei guariti/dimessi è salito a 467.193 persone (+3.164 rispetto a martedì), mentre ci sono novità anche per quanto riguarda i ricoverati: -2 pazienti in terapia intensiva (359) e +10 pazienti negli altri reparti Covid (3.554). La provincia di Brescia è la più colpita con 429 nuovi infettati, seguita dalle province di Milano (395) e Pavia (125).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MORATTI CHIEDE DI VALUTARE VACCINO SPUTNIK

In attesa del nuovo bollettino Coronavirus, va segnalato che, dopo il Lazio, anche la Lombardia, per bocca del suo assessore al Welfare e vicepresidente, Letizia Moratti (subentrata da poche settimane al suo predecessore Giulio Gallera), ha richiesto ufficialmente al commissario Domenico Arcuri di valutare l’uso del vaccino russo Sputnik per la campagna vaccinale sul territorio lombardo. Non solo: Moratti ha domandato la possibilità di estendere l’arco temporale che separa la prima dose di vaccino dalla seconda (esperimento che nel Regno Unito sembra avere dato buoni frutti) e di aderire, a livello nazionale, al piano d’incremento europeo della distribuzione dei vaccini Pfizer. Non ultima, poi, la tematica dei medici specializzandi: “Il vicepresidente – scrivono da Palazzo Lombardia – ha evidenziato una volta di più al Governo e al commissario Arcuri l’esigenza di prendere in considerazione concretamente il tema degli specializzandi in maniera più completa e adeguata di quanto al momento previsto nella legge di Stabilità”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 FEBBRAIO





