Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 febbraio/ Positività 10.2%, -82 ricoverati

Facciamo il punto giornaliero sulla pandemia di covid in Lombardia con il consueto bollettino coronavirus aggiornato ad oggi, venerdì 4 febbraio 2022. Continua la lenta decrescita dei casi anche in Lombardia, e dopo i clamorosi picchi fra Natale e Capodanno di circa 55mila contagi giornalieri, i numeri si sono costantemente abbassati, e nel contempo gli ospedali hanno iniziato a svuotarsi di pazienti covid. Anche il bollettino di ieri ha fotografato una situazione tutto sommato positiva, visto che i nuovi contagi emersi sono stati in totale 14.989 su 145.872 tamponi analizzati nelle scorse ore.

Il tasso di positività è stato invece del 10.2 per cento, mentre negli ospedali la situazione racconta di 218 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 11 unità rispetto al precedente report, e altri 2.899 invece in area medica, dove la decrescita è stata pari a 71 allettati. Anche ieri i morti in Lombardia per covid sono stati un numero consistente, leggasi in totale 125, mentre, per quanto riguarda la zona di Milano e provincia, il dato relativo ai contagi segnalava quota 4.649.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 FEBBRAIO: I NUMERI DELLA FONDAZIONE GIMBE

E a confermare il calo dei contagi è anche il consueto report settimanale sul covid della Fondazione Gimbe, che ha evidenziato come nella regione Lombardia la decrescita di positivi sia stata del 31.8 per cento, più alta della media nazionale nonché della precedente settimana, quando il meno era stato accompagnato dalla cifra 12.9 per cento.

Di pari passo migliora la situazione negli ospedali lombardi, visto che il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 13 dal 14.6 per cento, mentre in area medica il decremento è stato di circa 3 punti percentuale, dal precedente 32.6 all’attuale 29.1 per cento. Resta purtroppo elevato il numero di decessi giornalieri, ma anche in questo caso la curva si sta lentamente appiattendo. A livello nazionale si sono registrati 2.581 morti in sette giorni, per una media di 369 al giorno.

