Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 giugno/ Solo 7 morti per covid in 24 ore

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, venerdì 4 giugno 2021. Quando mancano dieci giorni all’ingresso della regione nella zona bianca, quella dove di fatto verranno abolite tutte le misure di restrizione al di fuori del distanziamento sociale e delle mascherine, la regione governata da Fontana ha registrato, numeri dal bollettino di ieri, altri 277 contagi su 14.750 tamponi processati. Le vittime sono state solo 7 in totale, per un computo aggiornato di decessi per covid dal 20 febbraio 2020 ad oggi pari a 33.637.

Bollettino vaccini covid oggi 4 giugno/ Immunizzati totali a quota 23.16%

Il tasso di positività si mantiene tutto sommato stabile e in linea con la media nazionale, leggasi 1.8%. mentre, in merito alla situazione degli ospedali lombardi, nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi regionali troviamo al momento 193 pazienti ricoverati, meno 14 rispetto alla precedente comunicazione. In degenza ordinaria, invece, il calo è stato di 38 unità per un totale di 942 ricoverati con sintomi covid. Ultimo sguardo dedicato come sempre ai casi divisi per province: Milano ha conteggiato 53 nuovi casi, con Brescia a quota 62, e Sondrio che ha invece ha comunicato altri 19 contagi.

"Vitamina D non protegge da forme gravi di Covid"/ Nuovo studio su varianti genetiche

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 GIUGNO: LE PAROLE DI FONTANA

Nel frattempo prosegue e vele spiegate la campagna di vaccinazione in Lombardia, e da due giorni a questa parte è scattata anche la campagna vaccinale dai 12 anni in su, di conseguenza tutta la popolazione lombarda può ora vaccinarsi. A riguardo il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal quotidiano Repubblica, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe (qui l’intervista completa): “Diciamola tutta: siamo stati messi sotto tiro per ragioni politiche. Non è stata una pagina gloriosa per i nemici delle autonomie, e per chi in particolare voleva demolire l’immagine di una Lombardia efficiente. Per fortuna la storia presenta il conto…”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 GIUGNO/ +277 casi, ricoveri ancora in calo

E commentando le parole di Figliuolo circa la ‘spallata definitiva alla pandemia’, il governatore replica: “Siamo pronti Sì, ci siamo attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA