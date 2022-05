Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 maggio/ Solo 34 casi covid in T.I.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia sarà comunicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 maggio 2022. Come sempre dopo le ore 17:00 andremo ad analizzare l’andamento dei contagi, che nelle ultime settimane si sono di fatto stabilizzati, mantenendosi attorno ai 10mila giornalieri. Un dato confermato anche dal bollettino di ieri quando i nuovi infetti emersi sono stati in totale 9.590 a fronte di 59.449 test anti covid processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il rapporto fra i due numeri, il tasso di positività, segna invece oggi quota 16.1 per cento, ancora alto ma al di sotto della media nazionale, mentre, in merito alle vittime, ieri sono morte 22 persone a causa del covid, per un totale in regione da inizio pandemia pari a 40.033 decessi per l’infezione. Infine i dati riguardanti gli ospedalizzati, a cominciare dalle terapie intensive lombarde, dove al momento vi sono solo 34 pazienti, in calo di una sola unità rispetto alla precedente comunicazione. In area medica gli allettati sono invece 1.176, in decrescita di un’altra unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 MAGGIO: LE PAROLE DELLA GISMONDO

E per parlare di covid nella giornata di ieri è uscita allo scoperto una delle figure più autorevoli in quanto a medicina lombarda, leggasi Maria Rita Gismondo, direttore/responsabile microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenze dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Intervistata dai microfoni dell’Adnkronos ha commentato le recenti dichiarazioni di Bill Gates secondo cui sul fronte covid potremmo non ancor visto il peggio.

“Non sappiamo come Sars-CoV-2 possa evolvere – ha detto la Gismondo – perché le mutazioni sono assolutamente imprevedibili”. Tuttavia, “secondo la storia delle pandemie, quando un virus evolve come ha fatto il nuovo coronavirus assumendo i connotati di Omicron, ossia in modo da essere molto contagioso e poco aggressivo in termini di patologia associata, si è nella coda della pandemia. Speriamo che la storia si ripeta anche per Covid”. Difficile quindi palesare lo scenario di Bill Gates anche se il covid, in questi due anni, ci ha insegnato che le sorprese negative sono sempre dietro l’angolo…

