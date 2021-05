Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 maggio/ Tasso di positività al 4.1%

Scopriamo il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 4 maggio 2021, il classico report con i casi, i morti, la situazione ospedaliera e molto altro ancora, riguardante la pandemia di covid. La comunicazione avverrà come sempre dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i casi emersi sono stati 637, 650 rispetto alle 24 ore precedenti, ma a fronte di soli 15.287 tamponi analizzati.

Il tasso di positività, il rapporto fra i casi emersi e i tamponi analizzati, è pari al 4.17%, dato più basso della media nazionale, mentre in merito alla situazione ospedaliera si registrano 535 persone ricoverate in terapia intensiva (-7), con altre 3.215 in reparti di degenza ordinaria (75 in meno). A livello provinciale, invece, si segnalano 306 casi nel milanese, di cui 104 in città, con 76 a Monza e Brianza e 67 a Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 MAGGIO, IL PUNTO SUI VACCINI NELLE AZIENDE

Intanto non si placano le polemiche a seguito della festa scudetto dei tifosi interisti in piazza Duomo, mentre prosegue spedia la campagna vaccinale: “Il piano vaccinale in Regione Lombardia sta funzionando molto bene – le parole della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in merito alle vaccinazioni nelle aziende – vogliamo al più presto mettere in sicurezza le fasce più deboli e subito dopo concentrarci sulla vaccinazione di massa, momento in cui confermiamo la volontà del coinvolgimento delle aziende lombarde. A breve – aggiungono – usciranno precise indicazioni sulle modalità operative, ma è evidente che le tempistiche sono strettamente legate dalle dotazioni vaccinali che il Governo invierà in Regione Lombardia, come già a suo tempo premesso”. BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 3 MAGGIO/ Ministero Salute: 256 morti, 5.948 nuovi casi Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, aveva spiegato ieri mattina: “Per le imprese adesso è fondamentale avere risposte e tempistiche certe sulla possibilità di dare il via ai propri piani vaccinali e assicurare così la salute dei propri collaboratori, guardando al futuro con fiducia. L’industria lombarda è pronta. Ora servono i vaccini”.

