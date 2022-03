Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 marzo/ Positività 6.5%, -37 ricoveri

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 4 marzo 2022, è atteso nella serata odierna. La regione sta per concludere la sua prima settimana in zona bianca dopo circa due mesi di gialla, e per il futuro prossimo non sono previsti ulteriori peggioramenti in quanto la Lombardia sta vivendo un periodo di relativa tranquillità, con i principali indicatori della pandemia che stanno via-via migliorando. La conferma, ennesima, si è avuta anche nel bollettino di ieri quando i casi di positività sono stati 4.386 su 67.160 tamponi processati, per un’incidenza dei contagi sul totale dei test pari al 6.5 per cento, sempre al di sotto della media nazionale.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 marzo/ Positività 9.6%, -409 ricoveri

Indicatori in miglioramento anche negli ospedali, visto che ad oggi nei nosocomi della Lombardia vi sono solamente 90 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 8 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altri 951 in area medica, in decrescita di 29 unità. Infine, per quanto riguarda il numero di morti da covid, ieri i decessi sono stati 35, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 38.689.

Cabina di regia, come cambiano colori delle Regioni/ Italia sempre più zona bianca

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 MARZO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Intanto nella giornata di ieri è tornato nuovamente allo scoperto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia. Il direttore del Galeazzi ha ribadito i concetti già espressi negli scorsi giorni circa la guerra in Ucraina e i profughi in fuga: “Le guerre in generale creano problemi dal punto di vista delle malattie infettive – le parole dell’esperto ai microfoni di Fanpage -ed anche per il Covid vale questo discorso. Non voglio esagerare dicendo che la pandemia tornerà in modo pesante ma saranno possibili colpi di coda”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 MARZO/ +185 morti, ricoveri in calo

Pregliasco ha aggiunto e concluso: “sia i civili che i militari ovviamente mettono in secondo piano le misure igieniche e le problematiche delle tossinfezioni alimentari, per cui aumentano i rischi di sviluppare infezioni, come il morbillo o altre patologie del genere. in Ucraina solo un terzo della popolazione è vaccinato e solo i militari sono immunizzati quasi al 100 per 100 così come un po’ tutto l’Est Europa dove l’approccio vaccinale non è stato dei migliori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA