Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 novembre/ Stabile tasso di positività

Ieri il bollettino coronavirus della Lombardia ha segnalato un aumento di morti e ricoverati, appuntamento attorno alle ore 17.30 con i dati sulla pandemia aggiornati a giovedì 4 novembre 2021. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati rilevati 682 nuovi contagiati su oltre 143 mila tamponi processati, con il tasso di positività stabile allo 0,4%. +10 i decessi, totale di 34.172 vittime da inizio pandemia, questo il bilancio dei ricoverati: 49 pazienti in T.I. e 317 pazienti negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio di nuovi casi per provincia segnalato dal bollettino coronavirus Lombardia: 236 nuovi casi in provincia di Milano, 28 in provincia di Bergamo, 90 in provincia di Brescia, 27 in provincia di Como, 22 in provincia di Cremona, 17 in provincia di Lecco, 10 in provincia di Lodi, 29 in provincia di Mantova, 81 in provincia di Monza e Brianza, 43 in provincia di Pavia, 3 in provincia di Sondrio, 62 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE PAROLE DI FONTANA

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, arrivano le nuove dichiarazioni di Attilio Fontana. Il governatore si è soffermato sul piccolo innalzamento dei numeri dei contagi, invitando i cittadini lombardi a non abbassare la guardia nella lotta contro il Covid-19: «Io spero che i numeri ricomincino a migliorare perché mi auguro che gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi, e che hanno dato finora degli evidenti, risultati positivi vengano premiati. Assistiamo negli ultimi giorni a qualche piccolo innalzamento dei numeri dei contagi, che fortunatamente per la nostra regione sono poco rilevanti, dobbiamo comunque guardarli con attenzione», le sue parole riportate dai colleghi di Milano Today.

