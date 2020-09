Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 4 settembre: 80 nuovi casi nel Milanese

Si è registrato, ancora una volta, un lieve decremento di nuovi casi positivi nel bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, giovedì 3 settembre. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati annotati 228 nuovi contagi (9 in meno di quelli riscontrati mercoledì ndr) su 14.077 tamponi effettuati (esattamente 3.005 in meno rispetto a quelli eseguiti il giorno precedente): di questi 228 contagiati, 41 sono debolmente positivi e 12 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Per l’ennesimo giorno consecutivo, non ci sono nuovi infettati nella provincia di Sondrio, mentre c’è da mettere in risalto ancora una volta l’elevato numero di nuovi casi in provincia di Milano: +80 nelle ultime 24 ore, di cui 50 nel capoluogo lombardo. Il bilancio dei decessi, inoltre, è da ritoccare ancora una volta verso l’alto per via di una nuova vittima: il conto totale è adesso di 16.870 morti per Covid-19. +60 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 76.467 unità. Infine, capitolo ricoverati: ben cinque pazienti in più in terapia intensiva (27) e +5 pazienti negli altri reparti Covid (225). I tamponi effettuati complessivamente fin qui sono stati 1.644.192.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: FONTANA DICE SÌ AL PUBBLICO AL GP DI MONZA E ALLA SUPERCOPPA DI BASKET

In attesa dei nuovi dati che saranno diramati nel prossime ore nel nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, c’è da registrare l’apertura – avvenuta nelle scorse ore – da parte del presidente regionale Attilio Fontana al ritorno del pubblico agli eventi sportivi. Mediante un’ordinanza, che rimarrà in vigore sino al prossimo 15 settembre, è stata prevista la presenza degli spettatori, seppure in maniera contingentata, agli incontri valevoli per l’assegnazione della Supercoppa Italiana di basket, che andranno in scena presso i palazzetti di Milano, Brescia, Varese, Desio e Cremona. Accesso garantito anche a un numero massimo di 300 persone per il Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si disputerà presso l’autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre 2020. “Una decisione, quest’ultima, dal valore simbolico, visto che la possibilità di assistere al Gran Premio è destinata a una delegazione di medici e infermieri – ha precisato il governatore Fontana –. Un segno d’attenzione verso chi, in piena emergenza e ancor oggi, è in prima fila quotidianamente”.



