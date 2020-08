Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 5 agosto: maxi-focolaio a Mantova

Dopo le buone notizie giunte nella giornata di ieri, appuntamento alle ore 17.00 con il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, martedì sono stati registrati +44 casi positivi, leggero aumento rispetto a lunedì ma con una sensibile crescita di tamponi effettuati: di questi 44 contagiati, 14 debolmente positivi e 4 individuati a seguito di test sierologici.

In ribasso i decessi: ieri è stato annotato 1 morto legato al Covid-19, bilancio totale di 16.819 vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus. +86 i pazienti guariti, totale di 73.810 unità, mentre c’è da registrare un calo di ricoverati negli ospedali della Lombardia: i ricoverati in terapia intensiva restano 9, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono scesi a 160, -2 rispetto a lunedì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di mercoledì 5 agosto 2020, torniamo sul maxi-focolaio registrato nel Mantovano. Come reso noto dall’assessore Giulio Gallera, in un’azienda agricola sono stati registrati 97 casi positivi al coronavirus. Il focolaio è stato circoscritto, spiegano dalla Regione: «A seguito di una segnalazione alla U.O.S. Malattie Infettive dell’ATS Valpadana avvenuta nei giorni scorsi, di una persona con sintomatologia febbrile da parte del suo medico di famiglia, abbiamo attivato la procedura per sottoporre il soggetto al tampone naso-faringeo, direttamente a domicilio; il test ha dato esito positivo. È stata prontamente avviata l’inchiesta epidemiologica per identificare i contatti stretti in ambito familiare e lavorativo e per individuare le possibili fonti di contagio». In queste ore prosegue l’attività di screening, mentre l’azienda agricola è stata sottoposta a sanificazione. Per i soggetti positivi al Covid-19 è stato disposto l’isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 4 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA