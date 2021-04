Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 aprile/ Ultima settimana in zona rossa?

Attorno alle ore 17:00 di questa sera verrà come di consueto comunicato il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, lunedì 5 aprile 2021. Prima di scoprire tutti i numeri odierni, rivediamo brevemente il bollettino di ieri (qui il report completo), quando sono emersi 3.003 casi su 41.537 tamponi processati, per un tasso di positività del 7.2%, leggermente superiore a quello del giorno precedente (7.1) e in linea con il dato nazionale.

Da segnalare, purtroppo, altri morti covid, leggasi 74 (computo aggiornato dallo scorso febbraio, 31.130 morti), mentre in merito alla situazione ospedaliera sono due i posti letti occupati in più in terapia intensiva (totale 864), mentre in degenza normale il numero si è alleggerito di 38 pazienti, per un totale di 6.622. Infine, per quanto riguarda le province con più casi, Milano ne ha contati ieri 751 con Brescia a quota 655 e Monza Brianza a 295.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 APRILE, IL COMMENTO DI FONTANA

E nel giorno di Pasqua il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha diramato un messaggio sui social rivolgendosi ai suoi cittadini così: «Le vaccinazioni proseguono anche oggi (a proposito di vaccini, qui la polemica di Fedez ndr), un augurio speciale lo rivolgo a tutti i volontari, medici e infermieri impegnati nei tanti hub vaccinali lombardi. Davanti a noi abbiamo giorni decisivi, dobbiamo iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre, così da poter parlare, garantendo la salute, di aperture, normalità e lavoro. Sempre Forza Lombardia!». Fontana spera quindi che questa sia l’ultima settimana in zona rossa della Lombardia, e che dalla prossima si torni in arancione per poi sperare nel giallo dal prossimo mese di maggio. Al momento diversi indicatori posizionano la Lombardia proprio nella seconda fase di rischio, ma preoccupa comunque la pressione sugli ospedali, ancora troppo alta.

