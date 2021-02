Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 febbraio/ Focolaio nel bresciano

E’ atteso in serata il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello contenente i dati di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Prima di analizzare nel dettaglio il nuovo report, rivediamo brevemente i numeri del contagio emersi nella giornata di ieri, a cominciare dai nuovi casi segnalati, leggasi 1.746 a fronte di 33.047 tamponi processati. Il tasso di positività è attualmente pari al 5.2%, in leggera salita rispetto al dato di giovedì. Il dato relativo ai nuovi contagi è rimasto in linea con quello di 48 ore fa, quando erano stati scoperti 1.738 positivi, ma a fronte di più tamponi, 38.651 contro i 33.047 della giornata di ieri.

In merito al dato più triste, quello delle vittime, ieri ha fatto registrare un +40 che ha portato il totale di morti da covid in Lombardia da inizio pandemia pari a 27.299, la regione con più vittime in assoluto. Bene la situazione ospedaliera, con 15 posti letto liberati in degenza normale (totali ricoveri 3.539), mentre in terapia intensiva il dato è cresciuto di 3 unità (computo aggiornato a 362). Milano è al momento la provincia con più infetti, leggasi 466, seguita da Brescia a quota 437, con Bergamo a 146. Chiudono Lodi e Sondrio rispettivamente a quota 43 e 23.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 FEBBRAIO: FOCOLAIO IN UNA SCUOLA DEL BRESCIANO

E a proposito di Brescia, è stato scoperto un focolaio presso il comune di Corzano, paese di 1.400 abitanti, a seguito di un contagio a scuola. Nel dettaglio sono risultati essere positivi in ben 139, ma di questi solo uno è stato ricoverato. Il presidente della Lombardia, Fontana, ha commentato: “Scoperta la prima positività all’interno di una scuola, è stato subito avviato lo screening di massa dall’ATS di Brescia che ha permesso di rintracciare e isolare i contagiati tra bimbi, familiari e personale scolastico. In tutto circa 300 persone. Grazie alla sinergia tra Sindaco, cittadini e ATS di Brescia, è stato messo in sicurezza il paese, tanto che, dopo nemmeno una settimana, i primi contagiati sottoposti al tampone di controllo sono già risultati negativi. Fortunatamente – ha concluso Fontana attraverso un post pubblicato sulle sue pagine social – nonostante la presenza di casi con variante inglese, tutti i soggetti sono stati colpiti in modo lieve e stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Solo uno di loro, il papà del sindaco, è ricoverato in ospedale e con l’occasione gli auguriamo un pronto recupero”.



