Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 gennaio/ Cala rapporto test-positivi, 10.5%

Quanti sono i nuovi contagi covid in Lombardia? Lo scopriremo questa sera, indicativamente dopo le ore 17:00, quando verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della regione, con tutti gli aggiornamenti del caso. Numeri bassi quelli di ieri in Lombardia, dove sono stati scoperti solamente 863 nuovi contagi, ma a fronte di soli 8.161 tamponi processati. Bene comunque il tasso di positività che è sceso di più di due punti in sole 24 ore passando dal 12.9% di domenica al 10.5 di ieri, più di tre punti al di sotto della media nazionale.

Purtroppo vanno segnalate altre vittime, ieri 27, per un totale di 25.334 morti per covid in regione da quando è scoppiata la pandemia. In controtendenza rispetto al resto del paese anche la situazione ospedaliera, dove le terapie intensive hanno avuto un saldo negativo di cinque pazienti (totali ricoveri 484), con 40 in meno nei reparti di degenza normale (totale 3.227 persone a letto con sintomi covid).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: NO CORRELAZIONE FRA COVID E INQUINAMENTO

A livello di province, Brescia è quella che ha fatto registrare più casi, 302 nuovi positivi, seguita da Milano a quota 243. Più staccate tutte le altre province che registrano aumenti a due cifre, fino ad arrivare a Sondrio dove, nelle scorse 24 ore, sono stati zero i nuovi casi scoperti. Intanto è emerso un interessate studio realizzato dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, pubblicato su Environmental Research, che sottolinea come non esista alcuna correlazione fra l’inquinamento dell’aria e la diffusione del covid. «La probabilità che le particelle virali in atmosfera – le parole di Franco Belosi, ricercatore Cnr-Isac, riportate da l’Eco di Bergamo – formino agglomerati con il particolato atmosferico pre-esistente, di dimensioni comparabili o maggiori, è trascurabile anche nelle condizioni di alto inquinamento tipico dell’area di Milano in inverno – spiega . È possibile che le particelle virali possano formare un cluster con nanoparticelle molto più piccole del virus ma questo non cambia in maniera significativa la massa delle particelle virali o il loro tempo di permanenza in atmosfera. Pertanto, il particolato atmosferico, in outdoor, non sembra agire come veicolo del coronavirus».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 GENNAIO





