Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 giugno/ Solo 29 casi su 100mila abitanti

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, sabato 5 giugno 2021. Nel frattempo rivediamo brevemente i numeri di ieri, numeri davvero da record per la regione storicamente più colpita dal covid: i dati comunicati alle ore 17:00 di venerdì 4 giugno hanno segnalato 417 nuovi contagi e 35.272 tamponi analizzati, il che ha fatto crollare il tasso di positività all’1.1%, esattamente lo stesso della media nazionale. Cala anche l’incidenza su 100.000 abitanti, arrivata a quota 29, ampiamente sotto la soglia dei 50 per la zona bianca. Bene anche i numeri relativi ai ricoverati, altri 10 in meno in terapia intensiva, totale 183, mentre negli altri reparti vi si trovano al momento 939 ricoverati con sintomi, meno 3.

I decessi sono stati 6 in totale, altro numero da record, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 33.643, mentre, a livello provinciale, Milano ha comunicato 160 casi, con Brescia a quota 46 e Varese a 45. Una Lombardia che corre a gambe levate verso la zona Bianca grazie anche ad una campagna di vaccinazione massiccia e a che a breve partirà anche nelle aziende: “La Lombardia, attenendosi alle indicazioni del commissario governativo Francesco Paolo Figliuolo, è pronta a procedere con le vaccinazioni in azienda”, è il commento di Attilio Fontana, il presidente della Regione, aggiungendo che “da lunedì le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 GIUGNO, FONTANA: “DA LUNEDÌ VACCINAZIONI NELLE AZIENDE”

Il governatore ha proseguito: “Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo”. Il primo hub verrà allestito presso la sede Unipol di Milano, poi dovrebbero seguire a ruota Pirelli, Mediaset e Amazon.

La vicepresidente al welfare, Letizia Moratti, ha aggiunto: “Regione Lombardia è stata la prima in Italia ad indicare questa possibilità nei mesi scorsi, invitando il Governo a renderla possibile. Il forte impulso assunto dalla campagna vaccinale lombarda nel frattempo ha fatto sì che numerosi lavoratori siano oggi già vaccinati o in procinto di farlo. In ogni caso, la direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha chiesto alle Ats di fare una ricognizione con le Associazioni di categoria per avere un quadro aggiornato delle richieste e dell’interesse ancora sussistente da parte delle aziende”.

