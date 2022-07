Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 luglio/ +26 ricoveri, positività 22.8%

Il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 5 luglio 2022, potremo analizzarlo a breve, nel pomeriggio odierno. Dopo le ore 16:00, indicativamente, verrà emesso il nuovo report che fotograferà l’attuale situazione covid in Regione. Numeri ancora molto alti quelli registrati negli ultimi tempi, e confermati anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i contagi sono stati in totale 3.249 a fronte di 14.230 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività si mantiene su livelli altissimi, leggasi 22.8 per cento, mentre la situazione vittime da covid racconta di altri 4 decessi per il virus, per un totale aggiornato dal febbraio 2020 pari a 40.879. Infine uno sguardo alla situazione ospedaliera della Lombardia che fortunatamente rimane serena, visto che nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi vi sono 25 ricoverati, e altri 1.027 in area non critica, per una doppia variazione di +1 e +25.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 LUGLIO: IL COMMENTO DI PUOTI

I numeri del bollettino coronavirus della regione Lombardia sono quindi ancora da attenzionare in maniera importante, e a preoccupare gli addetti ai lavori sono anche i numerosi casi di positività verificatesi nelle ultime settimane fra il personale dei vari ospedali lombardi, che va ad unirsi alla normale turnazione per le vacanze estive. A riguardo, intervistato dai microfoni del quotidiano Repubblica, Massimo Puoti, primario di Malattie Infettive dell’ospedale Niguarda, ha spiegato: “Più che l’ondata estiva di Omicron 4 e 5, ci spaventa la logistica ospedaliera che si viene a creare a causa di questa rimonta dei contagi”.

Puoti ha aggiunto: “Non abbiamo mai avuto un’ondata durante l’estate e questo al nostro interno crea problemi organizzativi non di poco conto, perché ci sono le chiusure di reparti collegate al minore afflusso di pazienti, che tra l’altro consentono le ferie del personale che sono necessarie in ragione del superlavoro di questi anni”. Attualmente il Niguarda vede circa cinquanta fra medici e infermieri a casa in quanto positivi al covid, mentre all’Asst Santi Paolo e Carlo sono 28, e leggermente di meno al Policlinico.











