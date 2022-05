Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 maggio/ Positività 12%, solo 36 in T.I.

Facciamo il consueto punto sulla situazione covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus della regione aggiornato ad oggi, giovedì 5 maggio 2022. Prosegue questa prima settimana senza l’obbligo di mascherine al chiuso e al momento i dati non stanno segnalando nulla di allarmante. Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, a riguardo, segnalava 6.471 casi di positività su 50.286 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato invece pari al 12.8 per cento, mentre il numero di vittime da covid ieri è stato pari a 10, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa pari a ben 40.043 decessi causati dal coronavirus nella solo Lombardia. Infine il classico punto sulla situazione ospedaliera regionale: al momento vi sono 36 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 2 unità, e altri 1.190 in area medica, per una crescita invece di 14 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 MAGGIO: GLI ALTRI NUMERI DEL REPORT

Tre sono i nuovi ingressi avvenuti nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare vi sono al momento 153.300 persone in tutta la regione Lombardia. Gli attualmente positivi, sommando tutti i dati elencati sopra, sono 154.526, seconda regione per numero di contagi “attivi” dopo la Campania e davanti al Lazio.

In totale i dimessi guariti in Regione da quando è scoppiata la pandemia sono quasi due punto sei milioni, per l’esattezza 2.593.811, mentre il totale dei casi di positività da più di due anni a questa parte scoperti in Lombardia sono due milioni, 788mila e 380. Le persone testate con tamponi anti covid in totale sono invece più di otto milioni, precisamente 8.216.097, la regione che ha testato più persone in assoluto davanti alla Sicilia, mentre il numero di test anti covid eseguiti è pari a 36.8 milioni, un dato “mostruoso” tenendo conto che per ogni persona testata c’è quindi stata una media di quattro test anti covid.

