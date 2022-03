Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 marzo/ -58 ricoveri, positività 7.6%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus della regione di oggi, sabato 5 marzo 2022. L’appuntamento è fissato dopo le ore 17:30 circa, quando appunto scopriremo come sarà evoluta la curva epidemiologica, curva che da ormai più di un mese sta continuando a decrescere, e permettendo alla stessa Lombardia di tornare in zona bianca. Numeri decisamente positivi quelli della Regione, così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 4.326 su 55.912 test anti covid processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bene il tasso di positività, pari al 7.6 per cento e anche oggi al di sotto della media nazionale, mentre, per quanto riguarda le vittime da covid, il dato si sta leggermente abbassando negli ultimi giorni, e ieri ha segnato quota 37, per un totale di morti covid dallo scoppio della pandemia pari a 38.726. Negli ospedali lombardi, infine, continua il lento svuotamento, e stando all’ultimo report, sono 89 i pazienti in terapia intensiva (-1), e altri 894 in area medica, per un calo di 57 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 MARZO: LE PAROLE DI FONTANA

E nella giornata di ieri è intervenuto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che in merito alle migliaia di profughi ucraini che dovrebbero a breve giungere in Regione, ha spiegato: “Dovremo riprendere la vaccinazione – le parole ai microfoni di Skytg24 – che in questo momento si stava smorzando per i nostri cittadini, e riattivare tutti i centri vaccinali per i cittadini ucraini”. E ancora: Molti profughi arrivano in via ufficiale, quindi siamo in grado di controllarli, mentre molti si rivolgono direttamente a parenti o amici. A questi ultimi bisognerà rivolgere un invito perché si rechino presso i centri vaccinali per poter essere vaccinati”.

Fontana ha spiegato che la Lombardia è pronta ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra: “Abbiamo fatto una serie di cose. Abbiamo iniziato a rimettere a posto, sanificandoli e rendendoli adatti a ricevere qualunque tipo di profugo, gli ex ospedali Covid. Stiamo facendo un’analisi di tutte le case Aler che in questo periodo non sono state assegnate, e abbiamo ricevuto la disponibilità da grandi catene di alberghi e da Bed & Breakfast a dare una serie di immobili. Stiamo cercando di organizzare il necessario senza dimenticare l’aspetto sanitario”.



