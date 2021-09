Bollettino Coronavirus Lombardia dati 5 settembre/ Tasso di positività all’1,19%

Anche in questa prima domenica del nono mese dell’anno, 5 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute (che subentra nel week-end alla Regione, ndr), consente di disporre di un’istantanea aggiornata circa l’evoluzione della pandemia sul suolo regionale, con particolare riferimento ai nuovi contagi rilevati e alla pressione esercitata dai malati Covid sul tessuto nosocomiale, messo a dura prova nell’ultimo anno e mezzo.

In attesa di conoscere le nuove statistiche, volgiamo lo sguardo a quelle di ieri, quando sono stati registrati 577 nuovi casi e due decessi, che hanno portato il totale delle vittime in regione a quota 33.931 da inizio emergenza. Invariato il numero di degenti ricoverati nei reparti ordinari (352), ma sul fronte ospedaliero c’è da registrare un incremento nell’ordine delle 6 unità per quanto riguarda i posti letto occupati in terapia intensiva, che passano così a 57 in tutto. Il tasso di positività si è attestato all’1,19%. La provincia più colpita in termini di nuovi casi si conferma quella di Milano: tra il capoluogo meneghino e l’hinterland sono state trovate positive altre 177 persone.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, ASSESSORE MORATTI ESULTA: “RECORD DI IMMUNIZZATI”

Mentre attendiamo di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, sulle colonne de “Il Corriere della Sera” campeggiano le parole dell’assessore al Welfare, Letizia Moratti, la quale ha sottolineato gli importanti obiettivi centrati dalla propria regione nella campagna vaccinale, premessa per la ripresa economica. Inoltre, la Lombardia si dice già pronta ad avviare la somministrazione della terza dose: “In pochi mesi abbiamo somministrato il vaccino a 7,5 milioni di lombardi e oggi la nostra regione ha un tasso di vaccinati dell’85 per cento, il più alto in Italia, in linea con il dato record della Danimarca. Appena avremo il via libera, partiremo con mini-hub, farmacie e con vaccini sufficienti per tutti”.

La vicepresidente si è dichiarata del tutto favorevole al Green Pass, e più in generale “a tutte le misure che avvantaggino la libertà sociale ed economica. Non possiamo permetterci un altro lockdown”.



