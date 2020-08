Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 6 agosto: contagi in aumento

Appuntamento alle ore 17.00 per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 6 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri non sono arrivate delle buone notizie: decessi e casi positivi in aumento, così come i ricoverati. Mercoledì sono state annotate 5 nuove vittime, che hanno portato il bilancio totale a 16.824 morti dall’inizio dell’epidemia. 138 i nuovi casi positivi, in deciso aumento rispetto al giorno precedente: di questi, 13 debolmente positivi e 4 individuati in seguito a test sierologici. A proposito del focolaio di Mantova, la Regione ha poi fatto sapere: «Tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri». Infine, segnaliamo l’aumento di ricoverati: +2 in terapia intensiva e +4 negli altri reparti Covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus odierno, Regione Lombardia ha reso noto che sono il 41,8% le persone risultate positive al Covid-19 nella Bassa Valle Seriana. Questo il dato estrapolato dai test sierologici effettuati negli ultimi giorni. Giulio Gallera ha messo in risalto ai microfoni di In Onda: «La mascherina ed il distanziamento sono gli strumenti che dal 1° settembre in poi ci dovranno accompagnare in maniera puntuale per evitare una recrudescenza vera del virus o per tentare di scongiurarla». L’assessore regionale al Welfare ha poi aggiunto: «Noi siamo costantemente preoccupati, in Italia il virus c’è ancora: non c’è un tema legato all’autunno, ma di una presenza costante». E dunque è vietato abbassare la guardia: «Siamo molto sul chi va là, ma adesso abbiamo a disposizione sistemi più performanti».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 5 AGOSTO





