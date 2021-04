Bollettino Coronavirus Lombardia dati 6 aprile/ 858 pazienti in terapia intensiva

Si rinnova anche in data odierna, martedì 6 aprile 2021, il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, contenente tutti i dati aggiornati relativi all’evoluzione del quadro pandemico a livello regionale. I numeri di oggi saranno svelati presumibilmente dopo le 17, come ormai si verifica quotidianamente, ma prima di scoprirli, è bene riavvolgere di ventiquattr’ore il nastro temporale e rileggere quelli relativi alla giornata di Pasquetta, quando sono stati rilevati 1.358 nuovi casi su 17.340 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

Il tasso di positività è in lieve crescita, attestandosi al 7,8% (+0,6%), mentre il numero delle vittime ieri ha toccato quota 81, portando a 31.211 i decessi registrati tra i cittadini lombardi, con 626.759 guariti-dimessi e 752.401 contagi generali. Sono inoltre 858 i pazienti nelle terapie intensive (-6 rispetto a Pasqua) e 6.626 i ricoverati con sintomi Covid (+4). Infine, per ciò che riguarda le statistiche inerenti alle province, Milano presentava ieri 418 nuovi contagi, seguita dai 220 di Brescia, dai 149 di Monza-Brianza, dai 122 di Bergamo, dagli 82 di Como e dai 47 di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 APRILE: LE DATE DELLA CAMPAGNA VACCINALE

In attesa di conoscere dunque i numeri che comporranno il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, volgiamo uno sguardo alla campagna vaccinale nella regione avente Milano come capoluogo. Finora, sul territorio è stato inoculato l’85% delle dosi di siero consegnate e l’obiettivo è ora quello di somministrare la prima dose a tutti gli over 80 residenti in Lombardia entro domenica 11 aprile, così da poter poi passare alla vaccinazione delle categorie successive, seguendo il programma redatto e diffuso nei giorni scorsi. In particolare, le tappe previste sono le seguenti: vaccini su abitanti d’età compresa tra i 74 e i 79 anni (prenotazioni dal 2 aprile, vaccinazione dal 12 aprile al 26 aprile); vaccini su abitanti d’età compresa tra i 70 e i 74 anni (prenotazioni dal 15 aprile, vaccinazione dal 27 aprile all’8 maggio); vaccini su abitanti d’età compresa tra i 60 e i 69 anni (prenotazioni dal 22 aprile, vaccinazione dal 9 maggio al 18 maggio); vaccini su abitanti d’età compresa tra i 50 e i 59 anni (prenotazioni dal 30 aprile, vaccinazione dal 19 maggio al 7 giugno); vaccini sugli under 49 (prenotazioni dal 14 maggio, vaccinazione dall’8 giugno al 18 luglio).

