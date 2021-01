Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 gennaio/ Indice Rt 0.95, positività al 10.4%

Fra le 17:00 e le 18:00 di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. A partire da oggi fino a domenica, i report giornalieri saranno cruciali in vista della prossima settimana, quando tornerà la divisione delle zone a colori. Tutto dipenderà dall’indice Rt, che se sarà inferiore a uno, permetterà una colorazione gialla, altrimenti, la regione verrà colorata di arancione o rosso. Al momento la Lombardia ha un Rt di 0.95, quindi considerata a rischio moderato, e nella giornata di ieri sono stati scoperti 1.338 nuovi casi su 12.790 tamponi processati.

Cala leggermente l’indice di positività, passano dal 10.5% di lunedì al 10.4 di lunedì, mentre aumentano più del doppio le vittime, ieri 61 contro le 27 del primo giorno della settimana (totale da inizio pandemia, 25.405). In merito alla situazione ospedaliera, migliorano i ricoveri in terapia intensiva, -9, mentre aumentano quelli in degenza normale, +117, per un totale di 3.344 persone con il covid negli ospedali regionali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL COMMENTO DI MASSIMO GALLI

Per quanto riguarda le province con più infetti, Varese guida il gruppo con 304 nuovi contagi, seguita da Milano a quota 254 (di cui 110 nella sola città), con Mantova al terzo posto a 162. Bene invece Bergamo e Cremona, che chiudono le zone più infette con rispettivamente 22 e 15 casi. Nella giornata di ieri è intanto uscito allo scoperto il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, che sulle misure di restrizione varate dal governo nel periodo natalizio e nei prossimi giorni, ha spiegato che “sono una modalità di contenimento”, senza però mostrare eccessive certezze: “Se basteranno lo vedremo. Il virus ci ha riservato una serie di sorprese. Bisognerà anche vedere quanto circoli o andrà a circolare la famosa variante inglese, che potrebbe avere una capacità di contagio ancora maggiore. In una fase in cui sarà troppo presto per vedere l’impatto della vaccinazione”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

