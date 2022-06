Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 giugno/ -33 ricoveri, positività 9.6%

Siamo in attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 6 giugno 2022. Scatta una nuova settimana che non dovrebbe prevedere alcun segnale di criticità per quanto riguarda la pandemia di covid. I numeri degli scorsi giorni mostrano una tendenza positiva, così come si è potuto evincere anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 1.856 su 18.806 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 giugno/ Positività 12.2%, -31 ricoveri

Un doppio dato che ha permesso di ottenere un tasso di positività del 9.6 per cento, ancora una volta al di sotto della “soglia psicologica” del 10. Purtroppo continuano a registrarsi vittime da covid, ieri altre 2 per un totale di 40.588 decessi da coronavirus in Lombardia dal 20 febbraio di due anni fa, ma fortunatamente negli ospedali la situazione è tranquilla e in miglioramento; ad oggi troviamo infatti 32 casi di covid in terapia intensiva, un dato che è diminuito di una unità, e altri 476 in area medica, per una decrescita invece di 21 allettati.

Covid, nuova variante BA.5 di Omicron/ Allarme aumento dei casi in Portogallo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 GIUGNO: CONNESSIONE FRA COVID E INQUINAMENTO

E nella giornata di ieri è emersa un’interessante ricerca sul covid, inerente l’inquinamento. Si tratta di uno studio che riguarda da vicino i lombardi, soprattutto quelli delle grandi metropoli come Milano, Bergamo e Brescia, dove spesso e volentieri i valori delle polvere sottili superano quelli ammessi per legge. Secondo questo lavoro realizzato in Germania, le persone che vivono nelle città inquinate hanno maggiori possibilità di contrarre il covid in forme gravi. “Le persone che vivono in territori con livelli più elevati di biossido di azoto inquinante (NO2) avevano maggiori probabilità di aver bisogno di cure in terapia intensiva e di ventilazione meccanica in caso di contagio da Sars-CoV-2″ si legge nel lavoro realizzato da un team di ricerca guidato da Susanne Koch, del dipartimento di Anestesiologia e Terapia Intensiva, Charité-Universitätsmedizin di Berlino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 GIUGNO 2022/ Dati: +1.856 casi, positività 9,86%

La ricerca spiega che: “Il team guidato dalla Koch ha monitorato i dati sull’inquinamento atmosferico dal 2010 al 2019, questi numeri sono stati utilizzati per calcolare il livello medio annuo di biossido di azoto a lungo termine per ciascuna contea della Germania. Questo variava da 4,6 µg/m³ a 32 µg/m³, con il livello più alto a Francoforte e il livello più basso a Suhl, una piccola contea della Turingia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA