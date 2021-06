BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 GIUGNO/ 359 casi 13 morti, tasso positività 1,3%

Il tasso di positività al coronavirus in Lombardia cresce leggermente: con il nuovo bollettino di oggi è arrivato all’1,3% rispetto all’1,1% di ieri. Ma la percentuale resta estremamente bassa, in virtù dei 359 contagiati registrati a fronte di oltre 27mila tamponi. Buone notizie arrivano anche dagli ospedali, perché sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3), dove sono ricoverati 167 malati, che negli altri reparti Covid (-24), dove ci sono 833 pazienti, per un totale quindi di mille ricoverati ad oggi. Purtroppo si registrano ancora decessi, ma i numeri restano bassi: sono 16, che portano il totale a 33.669 morti Covid nella Regione Lombardia dall’inizio della pandemia Covid.

Per quanto riguarda i dati provinciali, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 in Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, 9 a Lodi, 5 a Cremona a Lecco. (agg. di Silvana Palazzo)

CORONAVIRUS LOMBARDIA, OGGI NUOVO BOLLETTINO

Anche quest’oggi, domenica 6 giugno 2021, si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, lo strumento mediante il quale la Regione informa i suoi cittadini in merito all’evoluzione della curva epidemiologica, che nelle ultime settimane ha fortunatamente fatto segnare ampi e innegabili miglioramenti, e alle statistiche inerenti ai nuovi contagi e alla pressione sulle strutture nosocomiali disseminate sul proprio territorio. Nel pomeriggio l’aggiornamento sarà diramato ufficialmente, ma, nel frattempo, possiamo volgere lo sguardo ai dati della giornata di ieri.

I casi rilevati nelle ultime ventiquattro ore sono stati in tutto 436 su 39.363 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. In lieve aumento il numero dei morti (10 contro i 6 di venerdì), mentre nelle terapie intensive non si sono registrati nuovi ingressi (-13). Anche negli altri reparti ospedalieri si è avuta una diminuzione di degenti (-52). Passando ai nuovi contagi suddivisi per province, la più colpita è stata quella di Milano (131), seguita da Brescia (65), Varese (49) e Bergamo (46). Successivamente, troviamo Monza e Brianza (36), Como (32), Cremona (17), Sondrio (15), Mantova (13), Pavia (11), Lecco (8) e Lodi (6).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, MORATTI: “VICINI A IMMUNITÀ DI GREGGE”

In attesa dunque di conoscere i nuovi dati inerenti al bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo le parole di Letizia Moratti, vicepresidente della Regione: “Dopo le oltre 103mila somministrazioni effettuate venerdì, ci avviciniamo velocemente al 70% della popolazione vaccinata. Una percentuale che significherebbe il raggiungimento dell’immunità di gregge”. Un risultato straordinario e altamente significativo, a testimonianza dell’ottimo andamento della campagna di immunizzazione condotta sul territorio lombardo e, più in generale, a livello italiano. Peraltro, da domani, lunedì 7 giugno, prenderanno il via anche le prime somministrazioni di siero anti-Covid nei confronti dei senzatetto, con le Ats invitate a confrontarsi con le associazioni regionali che si occupano delle persone senza dimora fissa, le quali devono essere raggiunte nel maggior numero possibile. Si partirà dai dormitori presenti a Milano e sono già stati effettuati alcuni sopralluoghi in determinate strutture per individuare gli spazi di inoculazione necessari.

