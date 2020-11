Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 novembre/ 25.5% rapporto test-positivi

Fra le 17:00 e le 18:00 verrà comunicato come da prassi il nuovo bollettino coronavirus Lombardia. Anche oggi, venerdì 6 novembre, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi nelle scorse 24 ore, visionando poi i dati riguardanti le vittime e soprattutto, la situazione ospedaliera e il rapporto fra positivi e numero di tamponi processati. Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia giungerà in un giorno non proprio felicissimo per i lombardi, visto che oggi è ufficialmente iniziato il “nuovo lockdown” a seguito dell’ultimo Dpcm. Misure restrittive che hanno lasciato molta amarezza nel governatore Attilio Fontana, che si è detto sorpreso dalla decisione di inserire la Lombardia nella zona rossa. Ma per le prossime due settimane le decisioni non cambieranno, di conseguenza, bisognerà rispettare le regole e sperare in un abbassamento della curva dei contagi. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri 8.822 nuovi casi (mercoledì 7.758) su 34.505 test anti covid effettuati, per una percentuale pari al 25.5%, un numero altissimo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ATS: “SISTEMA TEST IN TITL”

Per quanto riguarda le vittime, invece, il bollettino coronavirus Lombardia di ieri segnalava 139 decessi (mercoledì erano stati 96), che hanno portato il computo totale dallo scorso 21 febbraio a 17.987 morti. I dati tornano quindi ad essere preoccupanti, dopo che per due giorni avevano mostrato una possibile stabilizzazione della curva, con il rapporto test/positivi che era sceso fino al 17.7%. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in totale vi sono 522 persone nelle terapie intensive degli ospedali lombardi, numero cresciuto di 15 pazienti, con l’aggiunta di 5.318 persone nei reparti di degenza normale (+300). Nel frattempo giungono notizie non proprio positive da Milano, dove il sistema di tamponi sarebbe andato in tilt. A segnalarlo è l’Ats dello stesso capoluogo lombardo: “Purtroppo stiamo registrando un numero quotidiano di nuovi positivi enormemente superiore a quanto avvenuto nella prima fase. Ogni giorno rileviamo diverse migliaia di nuovi casi: quasi 4mila nei giorni scorsi, 20 volte superiori al dato di fine settembre, con una progressione che purtroppo è estremamente rilevante”. Di seguito il bollettno coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA