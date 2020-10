Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 6 ottobre: 41 terapie intensive, 305 ricoveri

Mentre in Italia le prossime ore vedranno la pubblicazione del nuovo Dpcm con regole anti-Covid più stringenti (mascherine all’aperto e maggiori controlli per le strade), la Regione Lombardia presenta una situazione costante che però non è più la “peggiore” del Paese come nella fase 1-2 dell’emergenza coronavirus. Il bollettino espresso ieri vedeva un calo consistente dei tamponi processati – il consueto “fenomeno” del weekend che si vede in tutta Italia, con minori test durante il fine settimana – e di conseguenza anche una minor presenza di contagi, seppur comunque a livelli non più bassi come in estate: sono in tutto 108.316 le persone contagiate dal Covid in Lombardia fin dall’inizio dell’emergenza (9.532 attualmente positivi) con l’aumento di 251 nuovi casi tra domenica e lunedì (di cui 44 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologico). Sono purtroppo ancora 2 i morti registrati dal bollettino della Regione (16.973) mentre sono 78 i nuovi guariti (sui 81.811 totali): a livello ospedaliero, 41 sono i ricoverati in terapia intensiva (+2) con 305 ricoveri complessivi in reparti Covid (+9).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, VERSO NUOVO DPCM

«Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale», spiega la Regione Lombardia in vista del nuovo bollettino coronavirus del pomeriggio (come sempre sui canali social di Palazzo Lombardia). A livello di incremento casi nelle province, è Monza-Brianza a registrare maggiori focolai con 96 nuovi casi: segue Milano con 87, Varese 16, Lecco 11, Bergamo 9, Pavia 6, Pavia e Sondrio 3, Como e Cremona 1, Lodi nessun nuovo caso. Con il calo dei tamponi sale il rapporto tra positivi e test, 3,1% contro il 2,1% di domenica. Nel frattempo dal 7 ottobre sarà in vigore anche in Lombardia il nuovo regolamento anti-Covid previsto dal Dpcm (discusso nelle prossime ore con le Regioni per eventuali inasprimenti locali decisi dai Governatori): «Nella diffusione del coronavirus non c’è più una dinamica di territorialità come all’inizio», ha spiegato nella sua informativa al Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza, «in questa seconda fase i numeri segnalano che la crescita è diffusa e generalizzata. Nessuna Regione può sentirsi fuori dai rischi che tutto il Paese corre».



