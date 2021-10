Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 ottobre/ Positività 0.4%, +14 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia contenente i dati di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, sarà comunicato come sempre dopo le ore 17:00. Per l’ennesima volta anche la giornata di ieri è stata positiva in Regione, e sembrano essere passati anni luce dai periodi nefasti di un anno fa di questi tempi, quando in Lombardia si registravano migliaia di contagiati ogni giorno. Il bollettino di ieri ha segnalato infatti 288 nuovi casi di positività su 61.204 tamponi processati, sia antigenici che molecolari, per un tasso di positività che è stato pari allo 0.4%, un numero davvero ottimo, ai minimi da mesi.

Bollettino vaccini covid oggi 6 ottobre/ 42.9 mln di immunizzati, 79.4% totale

Purtroppo non si riescono a fermare i decessi per covid, e anche ieri si sono registrati 7 morti, mentre a livello ospedaliero la situazione continua ad essere positiva, visto che nei nosocomi lombardi si trovano al momento 59 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva (in aumento di 3 unità), e altri 358 in degenza normale (dato in crescita di 11 allettati). Infine, a livello provinciale, si segnalano i 94 contagiati a Milano.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 5 OTTOBRE/ Dati Ministero Salute: +2466 casi e 50 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 OTTOBRE: LA VISITA DI FIGLIUOLO

La Lombardia continua quindi a “viaggiare alla grande” e negli scorsi giorni ha ricevuto anche i complimenti del commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Figliuolo. Nella giornata di lunedì ha fatto visita presso l’hub del Palazzo della Scintille a Milano, al Paolo Pini dove c’è il centro del Niguarda e al Centro ex Philips di Monza, accompagnato dalle massime autorità regionali, a cominciare dal governatore Attilio Fontana, dall’assessore Letizia Moratti e da Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale lombarda.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 OTTOBRE/ Dati: 288 contagi, positività allo 0,4%

“L’Italia ha fatto e sta facendo squadra – sono le parole rilasciate dallo stesso Figliuolo – per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata. La Lombardia, in particolare, con l’87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l’Italia è all’83 e, dunque, ci avviamo su percentuali notevoli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA