Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 7 agosto: aumentano guariti e dimessi

Ieri il trend di contagi e decessi è rimasto stabile, appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, giovedì sono stati registrati 5 decessi per Covid-19, stesso numero di mercoledì: bilancio totale salito a 16.829 vittime dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo i nuovi casi positivi, +118, di cui 18 debolmente positivi e 1 individuato a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi infettati per provincia: +16 Milano, +22 Bergamo, +12 Brescia, +5 Como, +6 Cremona, +7 Lecco, +22 Mantova, +1 Monza e Brianza, +5 Pavia e +4 Varese. Nessun nuovo caso a Lodi e Sondrio. Buon balzo in avanti di guariti e dimessi, +208 per un totale di 74.080 unità. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (11), +4 ricoverati negli altri reparti Covid (168).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Continua il confronto tra Regione Lombardia e Governo sul dossier distanziamento sui mezzi pubblici. Come vi abbiamo raccontato, l’amministrazione guidata da Attilio Fontana ha deciso di non adottare l’ordinanza firmata dal ministro Speranza, confermando la legge regionale. Come riporta il Pirellone in una nota, l’assessore Claudia Terzi ha spiegato: «Nel corso della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni hanno unanimemente manifestato al Governo la propria preoccupazione rispetto all’obbligatorietà del distanziamento sui mezzi pubblici. Misura questa che comporta criticità in ordine alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto in relazione alla ripresa delle attività scolastiche a settembre. Contiamo nell’ulteriore confronto tra il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e il Governo, convocato per lunedì 10 agosto. Nel frattempo in Regione Lombardia resta in vigore l’ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana lo scorso 31 luglio».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 6 AGOSTO





