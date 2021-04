Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 aprile/ Numeri che spingono verso l’arancio

Anche questa sera analizzeremo il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. L’appuntamento è ormai quello consuetudinario, fra le ore 17:00 e le 17:30 di oggi, mercoledì 7 aprile: quanti nuovi contagi? Quante vittime? E la situazione ospedaliera? Tutte domande a cui potremo rispondere a breve, sperando ovviamente che i numeri siano positivi. Nell’attesa, rileggiamo brevemente il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando sono emersi 841 nuovi casi di contagio a fronte di 10.467 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività pari all’8%.

AstraZeneca sospende test vaccino su bimbi/ “In attesa di chiarezza su casi trombosi”

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, 845 persone allettate, 13 in meno rispetto a 48 ore fa, mentre negli altri reparti il dato è cresciuto di 17 persone, portandosi a quota 6.643. 53 invece i morti causati dal covid, per un totale dal 21 febbraio 2020 pari a quota 31.264. Infine, in merito alle province con più casi, se ne segnalano 354 a Milano, 91 a Brescia e 68 a Bergamo.

Chi è stato vaccinato in Europa?/ Italia, Francia, Uk: medici, ospiti rsa e over 80

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 APRILE, FONTANA: “VERSO L’ARANCIONE”

Numeri in miglioramento da un paio di settimane a questa parte, e la Lombardia spera quindi di poter tornare da lunedì in zona arancione, così come confermato anche ieri dal governatore Attilio Fontana: “I numeri della Regione stanno migliorando – le parole del presidente durante un webinar di Aime – mi auguro che possano essere confermati e che venerdì si possa chiedere di rientrare nell’arancione. Non posso dare la certezza perché la si potrà avere venerdì, ma la situazione da un punto di vista epidemiologico sta migliorando, il virus sta rallentando, i numeri sono positivi”. Quindi Fontana ha aggiunto: “Dalla fine di giugno, se tutto va come deve andare, si tornerà alla quasi normalità. Dalla fine di aprile si dovrebbe incominciare con una serie di riaperture. La situazione cambierà entro qualche mese se arriveranno i vaccini. Si potrà sicuramente vivere con più tranquillità la presenza del virus, che ci farà molta meno paura, dalla fine di giugno”.

Bassetti: “Covid? Molnupiravir la novità, si ai monoclonali, no al plasma iperimmune”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA