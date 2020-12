Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 dicembre/ Casi in calo ma risalgono i morti

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 7 dicembre, sarà reso pubblico dopo le ore 17:00 di questa sera. Come di consueto, riceveremo tutti gli aggiornamenti in merito ai nuovi casi, le vittime, i guariti e la situazione negli ospedali, sperando che la curva continui a decrescere come sta avvenendo ormai da una decina di giorni a questa parte. La cosa certa è che oggi i numeri saranno tipicamente bassi, essendo lunedì, e il primo giorno della settimana si ricevono i dati dei tamponi processati la domenica quando molti laboratori sono chiusi. In attesa dei nuovi numeri, diamo una ripassata i dati di ieri, quando sono stati scoperti 2.413 nuovi positivi a fronte di 26.026 tamponi processati. Bene il rapporto fra test e positivi, in calo al 9.2%, mentre è purtroppo nuovamente cresciuto il numero delle vittime, ieri 140 contro i 111 comunicati sabato, per un totale di 23.024 morti da quando è iniziata l’emergenza. La costante di questi giorni resta il calo dei ricoveri, ieri 182 in meno (totale 6.372), mentre risale leggermente il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, +2 (807 il computo aggiornato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, VERSO ZONA GIALLA

In merito ai dati delle province della Lombardia, il bollettino coronavirus di ieri ha confermato Milano come zona con più casi, 822 in 24 ore di cui 324 nella sola città. Brescia è al secondo posto a quota 328, mentre continua il calo di Monza, ieri 222, seguita da Pavia a 170. A chiudere la graduatoria, Como, Cremona e Lecco, sotto i 100 casi segnalati. Numeri che fanno ben sperare circa un imminente ingresso della Lombardia nella zona gialla. La data fatidica dovrebbe essere quella di questo venerdì, 11 dicembre, ma gli indicatori dovranno continuare a calare per far scattare in automatico la “decolorazione”. Nel frattempo si continua a discutere sulla possibilità che nei giorni 25 e 26 dicembre possa verificarsi qualche allentamento delle misure, ma ieri la ministra degli interni Lamorgese ha ribadito: “Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci da quelle che erano le nostre tradizioni, fare festa tutti insieme. È un sacrificio necessario che ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 DICEMBRE





