Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 febbraio/ Positività 7.8%, -75 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia per la giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022. Inizia una nuova settimana all’insegna della positività, ovviamente non al virus, ma per via del fatto che finalmente sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel. Così come da tendenza degli ultimi giorni, stanno continuando a calare i contagi e gli ospedalizzati, mentre restano purtroppo ancora troppe le vittime da covid. Conferma la si è avuta anche dal bollettino di ieri quando i nuovi contagiati sono stati in totale 8.370 su 106.556 tamponi processati, per un incidenza dei positivi sui test, il tasso di positività, pari al 7.8 per cento, ancora al di sotto della media nazionale.

Negli ospedali lombardi, invece, vi sono al momento 213 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva e dato in decrescita di una unità, con altri 2.582 in degenza ordinaria, per un calo di 74 allettati. Il numero di vittime, come detto sopra, resta ancora molto gravoso, ieri altri 74 decessi, infine, per quanto riguarda il dato relativo a Milano e provincia, i nuovi contagi sono stati 2.440.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 FEBBRAIO: IL COMMENTO DELLA GISMONDO

I contagi si confermano quindi ancora in calo, e anche gli addetti ai lavori stanno confermando come la pandemia sia ormai prossima alla fine. A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri, come riferisce Bresciaoggi.it, Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano esperta di riferimento per regione Lombardia: «Ritengo altamente probabile – le sue parole – che sia vero che siamo alla fine della pandemia», ha detto. «Andiamo verso questa direzione, ce lo dice Omicron».

Quindi la Gismondo ha aggiunto: «Quindi speriamo che questa tendenza venga confermata nel tempo. Ovviamente per esserne sicuri – ha precisato – dobbiamo aspettare perché è sempre il virus che ha il mazzo di carte in mano. E il virus – ha aggiunto e concluso – potrebbe stupirci anche all’ultimo momento».



