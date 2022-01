Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 gennaio/ +3 in T.I., positività 22.8%

Anche oggi, venerdì 7 gennaio 2022, scopriremo il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il quotidiano report che ormai da quasi due anni a questa parte ci viene comunicato tutte le sere, aggiornando il dato sui contagi da covid. Oggi scopriremo se la regione di Fontana resterà per un’altra settimana in zona gialla (come sembrerebbe), o se ci sarà il passaggio in zona arancione, in ogni caso, così come nel resto d’Italia, la situazione contagi è peggiorata molto in Lombardia, così come evidenziato anche dal bollettino coronavirus di ieri.

I nuovi contagi sono stati in totale 52.693 a fronte di 230.400 tamponi processati sia antigenici che molecolari, mentre il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul numero di test, è stato pari al 22.8 per cento, dato che si conferma quindi a livelli molti alti. Prosegue nel contempo l’occupazione dei posti letto in ospedale, anche se in terapia intensiva la crescita risulta contenuta. Ad oggi vi sono infatti 229 pazienti gravi nei nosocomi lombardi, 3 in più rispetto alla giornata di ieri. In area medica, invece, il dato segna quota 2.519, un surplus di 99 allettati rispetto alla precedente comunicazione. Infine i dati di Milano e provincia, dove ieri sono emersi 17.036 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 GENNAIO: CALA LA MORTALITA’ COVID IN REGIONE

I numeri legati alla pandemia di covid continuano a peggiorare in regione Lombardia ma c’è un dato che fa ben sperare, ovvero, la forte riduzione della mortalità. Così come sottolineato dal Corriere della Sera edizione Milano, snocciolando i dati relativi ai decessi legati al coronavirus, il calo, evidente, è stato pari al 60 per cento dal 2021 rispetto al 2020. E le prospettive per il 2022 sono ancora più rosee tenendo conto di booster, protezione già attiva per il primo ciclo vaccinale e possibile quarta dose.

Come ricorda il quotidiano di via Solferino, nel 2020 in Lombardia ci sono stati 25.123 decessi collegati al covid, ma da studi statistici dovrebbero essere 10mila in più. Nel 2021, invece, dati ufficiali e certi, i decessi da coronavirus sono stati “solo” 9.958, quindi più di 15mila in meno rispetto alla terribile annata precedente. Il confronto è eloquente: i vaccini funzionano a meraviglia, e i lombardi, travolti dalla prima ondata di covid soprattutto in provincia di Bergamo, sono corsi a vaccinarsi in massa.



