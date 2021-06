Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 giugno/ 1.000 ricoveri totali in regione

Scopriamo il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 7 giugno 2021. L’appuntamento è fissato come sempre dopo le ore 17:00, quando il report sarà comunicato, aggiornato con tutti i principali indicatori, leggasi contagi, vittime e ricoveri ospedalieri. Quello di ieri è stato ancora una volta un bollettino positivo, visto che sono emersi 359 nuovi contagi, a fronte di 27.660 tamponi processati. E’ leggermente risalito il tasso di positività, dall’1.1 di sabato all’1.3% di ieri, ma il dato resta comunque molto buono.

Denise Pipitone, la Guardia giurata/ “Avrei dovuto portare via quella bimba...”

In terapia intensiva troviamo al momento 167 pazienti, tre in meno rispetto a 48 ore fa, mentre negli altri reparti il computo aggiornato è pari a 833 ricoverati con sintomi covid (-24), per un totale esatto di 1.000 persone ricoverate. I morti sono stati invece 16 (33.669 da inizio pandemia), mentre le province che hanno segnalato più casi sono state quelle di Milano, Brescia e Bergamo, rispettivamente a quota 114, 56 e 48.

Abrignani/ “Vaccino ai giovani per proteggere i fragili e bloccare nuove varianti”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 GIUGNO, IL COMMENTO DI CECCHETTI

Un andamento molto positivo dei contagi, come confermato anche da Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore ha specificato: “In Lombardia stanno chiudendo quasi tutti i reparti Covid. L’ospedale allestito in Fiera oggi dimette l’ultimo paziente, chiude il reparto speciale di Codogno, chiudono altri reparti analoghi. L’onda malvagia del virus è arretrata, si sta ritirando, questa emergenza è finita e con sei milioni e mezzo di vaccini somministrati la nostra Regione si appresta a tornare in zona bianca e a completare le riaperture”.

Bollettino vaccini covid oggi 7 giugno/ 38.1 milioni di dosi somministrate

Cecchetti si è quindi rivolto a tutti i dipendenti sanitari, spiegando: “Oggi però, mentre stiamo smantellando i reparti Covid, il mio pensiero di ringraziamento va a tutto i medici, infermieri e personale sanitario che hanno lavorato incessantemente, rischiando di loro, ammalandosi, non badando a straordinari, orari, turni: grazie a ognuno di voi, siete il nostro esercito che torna vittorioso dalla guerra. E una preghiera va al ricordo delle tante vittime che abbiamo pianto, tante, troppe in questa che purtroppo è stata una guerra contro un nemico invisibile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA