Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 maggio/ Positività 14%, ricoverati -31

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report aggiornato sulla pandemia di covid di oggi, sabato 7 maggio 2022. Si sta per chiudere una nuova settimana relativamente tranquilla in quella che resta la regione più falcidiata dal covid, e che pochi giorni fa ha superato quota 40mila decessi per covid. Il virus continua a circolare, ma prosegue la “scarsa aggressività” di Omicon, di conseguenza le infezioni non stanno pesando sul sistema sanitario nazionale.

Negli ospedali lombardi, così come si evince dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, vi sono ad oggi solamente 36 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di una sola unità rispetto al precedente report, mentre in area medica il numero segna quota 1.149, in diminuzione di 30 pazienti. Il totale degli infetti emerso ieri è stato pari a 5.747, a fronte di 40.895 tamponi processati, il che significa che il tasso di positività è stato pari al 14 per cento. Infine, per quanto riguarda le vittime da covid, ieri i morti causati dall’infezione sono stati 29, per un totale da inizio pandemia pari a 40.094.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 MAGGIO: CALANO LE VACCINAZIONI IN REGIONE

Una situazione quindi che continua ad essere positiva quella in Lombardia, ma se da una parte ciò rappresenta ovviamente un bene, dall’altra si sta rivelando controproducente nei confronti della campagna di vaccinazione anti covid. Da ormai due mesi le inoculazioni stanno procedendo a ritmo “immobile”, essendo praticamente in stallo, sia per via di una saturazione delle persone intenzionate a vaccinarsi, sia per un senso di maggiore rilassatezza dovuto alla minor aggressività di Omicron.

E tali decrescita delle inoculazioni si è registrata anche in Lombardia, così come spiegato ieri dall’agenzia Ansa dove in regione il numero di vaccinazioni anti covid nelle ultime due settimane è calato dell’1.2 per cento, superiore rispetto alla media nazionale pari allo 0.3. In totale sono state inoculate 6.746 dosi di vaccini, contro le 7.742 della settimana precedente. Si tratta comunque del numero di dosi più alte nel Paese, 18.2%, al di fuori del Piemonte, dove invece le inoculazioni hanno rappresentato il 21.2 per cento del totale.

