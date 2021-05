Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 maggio/ Un’altra settimana in zona gialla

Fra poche ore scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello contenente tutti i dati aggiornati ad oggi, venerdì 7 maggio 2021. Ieri sono stati comunicati 2.151 nuovi casi (qui il bollettino completo), di cui 103 debolmente positivi, con l’aggiunta di 35 morti (totale decessi da inizio pandemia, 33.081). I tamponi effettuati sono stati 54.722 di cui 36.254 molecolari e 18.468 antigenici, per un tasso di positività pari al 3.9%, in linea con la media nazionale.

Bene ancora una volta il dato relativo ai ricoveri, visto che in terapia intensiva si è registrato un calo di sei pazienti (513 attualmente), con altri 116 in meno nei reparti di degenza ordinaria (totale 3.072). Numeri positivi quelli della Lombardia, che per la prossima settimana sarà ancora in zona gialla come ha anticipato nella giornata di ieri il governatore Attilio Fontana: “La situazione è sempre in costante miglioramento, i nostri numeri migliorano e quindi sono convinto che verrà confermata la zona gialla”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 MAGGIO, IL COMMENTO DI FONTANA

Dati in miglioramento grazie anche ad una campagna di vaccinazione che sta proseguendo spedita e che da lunedì 10 maggio vedrà la somministrazione del siero anche alla fascia di età compresa fra i 50 e i 59 anni, cittadini nati fra il 1962 e il 1971, che come sempre potranno prenotarsi attraverso il portale dedicato, ma anche i portalettere, il numero verde e gli sportelli Atm di Poste Italiane (qui tutte le info dettagliate). La Lombardia ha la capacità di somministrare 100mila dosi al giorno, ma il numero è stato abbassato a 85mila: “Il target è stato abbassato dal generale Figliuolo – ha specificato ieri Fontana – ma la Lombardia è l’unica assieme ad altre due regioni a mantenere e ad aver superato il target del generale Figliuolo”.

Il presidente ha aggiornato anche la questione ‘seconda dose’, alla luce della raccomandazione del Cts di allungarla a 42 giorni dopo la prima: “Gli appuntamenti per la seconda dose di Pfizer e Moderna saranno fissati nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Nulla cambia per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l’appuntamento per il richiamo. In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone”.

