Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 marzo/ -27 ricoveri, positività 8.4%

Iniziamo una nuova settimana con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 7 marzo 2022. La pandemia di covid continua ad essere controllata in regione, e negli scorsi sette giorni sono continuati a calare i contagi e soprattutto i ricoverati per coronavirus. Conferma si è avuta dall’ultimo bollettino settimana, quello emesso ieri pomeriggio, e in cui i nuovi casi totali sono stati 3.627 a fronte di 43.075 tamponi elaborati.

Il tasso di positività si mantiene al di sotto della media nazionale, ieri pari all’8.4 per cento, mentre il numero di vittime da covid è stato ieri pari a 34, per un computo aggiornato dall’inizio della pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 38.792 morti, dato pesantissimo. Negli ospedali, infine, vi sono al momento 82 pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto al precedente bollettino coronavirus Lombardia), con l’aggiunta di altri 821 in area medica, per una decrescita di 28 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 MARZO: LE PAROLE DELLA MORATTI

Con oggi si apre una nuova settimana in zona bianca per la regione Lombardia, un periodo particolarmente semplice quindi dal punto di vista epidemiologico, tenendo conto anche che a breve inizierà la primavera, quindi l’estate, due stagioni in cui il covid negli ultimi due anni è andato di fatto in “vacanza”, per poi fare capolino da settembre in avanti. Si prospettano di conseguenza mesi “tranquilli” con un ritorno alla vita di prima, e fra le tante priorità per le prossime settimane anche e soprattutto un ritorno a “ritmi normali” per gli ospedali, non obbligati più a concentrarsi sulla pandemia di covid.

A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri la vicepresidente della regione Lombardia, assessora al welfare, Letizia Moratti. Attraverso il proprio profilo Twitter si è soffermata sulla riduzione delle tempistiche per le liste d’attesa in Lombardia, spiegando: “La sanità lombarda è impegnata a ridurre le liste d’attesa aumentando le prestazioni erogate rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, e attraverso un sistema premiale e di decurtazioni per gli ospedali in base al rispetto dei tempi d’attesa”.



