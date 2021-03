Bollettino Coronavirus Lombardia dati 7 marzo/ Quasi 29mila morti da inizio pandemia

Il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia perverrà nel pomeriggio di oggi, domenica 7 marzo 2021, e le sensazioni che lo precedono, ahinoi, sono tutt’altro che buone, vista e considerata la recrudescenza della pandemia sul territorio regionale, in atto ormai da almeno due settimane a questa parte. Un’ulteriore conferma in tal senso è derivata dal bollettino di ieri, sabato 6 marzo, quando i contagi sono stati ancora superiori alle 5mila unità, per l’esattezza 5.658, a fronte di 58.505 tamponi processati (fra test molecolari e antigenici).

Anche il numero dei morti ha fatto registrare un lieve incremento, passando dai 61 di venerdì ai 67 di sabato, per un totale di 28.705 vittime dall’avvento della pandemia sul suolo lombardo. Sono stati invece 130 i pazienti in più ricoverati nei reparti ospedalieri (4.934 posti letto complessivamente occupati), con un aumento di 22 unità nelle terapie intensive (565). Passando alle statistiche relative ai guariti/dimessi, sono 1.065 coloro che hanno avuto la meglio sul virus sabato, per un ammontare di 520.251 persone uscite vittoriose dall’infezione da Covid-19 in Lombardia. Gli attualmente positivi, dal canto loro, sono 80.654 (+4.526).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, SCOPERTA RARA VARIANTE A VARESE

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, come raccontavamo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 marzo, una rarissima variante Covid è stata individuata nel laboratorio di Microbiologia dell’ASST Sette Laghi, a Varese. Fino a questo momento, tale mutazione era stata identificata soltanto una volta e per giunta quasi dall’altra parte del mondo, essendo localizzata in Thailandia. Come afferma Fabrizio Maggi, direttore dell’équipe che ha riconosciuto la variante (insieme ai colleghi del San Raffaele, ndr), “il sequenziamento dell’intera proteina spike, quella parte del Sars CoV-2 che prende contatto con le cellule da invadere, ha rivelato una struttura molecolare unica, diversa da tutte le altre”. L’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha dichiarato a tal proposito: “L’informazione scientifica di cui siamo stati relazionati sembra infatti darci indicazioni confortanti riguardo l’efficacia dei vaccini anche in questi casi, Ancora una volta la Lombardia ha dato dimostrazione dell’eccellenza delle proprie strutture, in questo caso con l’ASST Sette Laghi e l’Università dell’Insubria e l’Oospedale San Raffaele di Milano, con risultati rilevanti a livello internazionale”.



