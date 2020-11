Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 novembre/ 5.563 ricoverati in regione

Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri è stato senza dubbio uno dei più drammatici degli ultimi mesi. Nelle scorse 24 ore sono stati infatti segnalati altri 9.934 nuovi casi di covid, su 37.809 tamponi processati. Il rapporto fra test e positivi si assesta sul 20%, precisamente il 21.4%, e il 17.7% di due giorni fa sembra essere già solo un bel ricordo. Non sembra esservi alcuna decelerazione dei casi, ma la curva sta comunque lentamente appiattendosi, con i contagi che non aumentano più in maniera esponenziale come alla fine di ottobre. Purtroppo ieri si è registrato un nuovo picco di decessi, visto che nel bollettino coronavirus Lombardia del 6 novembre sono state segnalate 131 nuove vittime, comunque otto in meno rispetto a giovedì (totale vittime da febbraio in regione, 18.118). Sui 9.934 nuovi casi scoperti, 532 sono risultati essere debolmente positivi, mentre 79 sono stati scoperti a seguito del test sierologico. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, il numero di ricoveri in terapia intensiva è salito di 48, col computo aggiornato che racconta di 570 posti letto occupati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA SULLA ZONA ROSA

245 invece i pazienti in più negli altri reparti in 24 ore, per un totale di 5.563 nei vari nosocomi lombardia. Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri ha fatto anche il consueto punto sulle province più infette, e ancora una volta è Milano a farla da padrona, con 4.296 nuovi casi emersi, di cui 1.763 nella sola città (giovedì erano 3.654 in provincia, e 1.367 in città). Segue Monza e Brianza con 968 nuovi casi, con Como subito dietro a 941. Quindi via-via tutte le altre province, leggasi Brescia, Pavia, Bergamo, Lecco, Mantova, Cremona, e infine le solite Lodi e Sondrio con quest’ultima che si assesta sotto i 100 casi. Intanto si continua a discutere del collocamento della Lombardia nella zona rossa dell’Italia, e ieri l’assessore al welfare Giulio Gallera, ha fatto sapere che non intenderanno ricorrere al Tar contro le nuove restrizioni, aggiungendo: “Siamo i primi che su due provvedimenti abbiamo anticipato il Governo in questi mesi – rivendica Gallera – perché siamo consapevoli della situazione difficile. Fino al 10 ottobre i dati “erano migliori di altri, poi c’è stata una vampata”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 NOVEMBRE





