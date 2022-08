Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 agosto/ -33 ricoverati, positività 13.5%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia con tutti i dati sul covid aggiornati ad oggi, lunedì 8 agosto 2022. Così come nel resto d’Italia anche nella regione storicamente più falcidiata dal virus sta continuando il calo dei contagi e nel bollettino coronavirus di Lombardia di ieri i contagi emersi sono stati solamente 3.145 a fronte di 23.278 tamponi processati fra antigenici rapidi e test molecolari. Un doppio dato che ha permesso di ottenere un tasso di positività pari al 13.5 per cento, altro indicatore che si conferma in discesa da un paio di settimane a questa parte.

Continua ad essere serena la situazione negli ospedali della regione Lombardia, visto che ad oggi vi sono 36 ricoverati in terapia intensiva, i malati più gravi, e altri 1.113 in area medica, per una doppia variazione pari a +2 e -35 pazienti. Infine uno sguardo al dato più triste, quello delle vittime da covid, che ieri sono state 32 per un totale dallo scoppio della pandemia, più di due anni e mezzo fa, pari a 41.779 decessi per il virus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 AGOSTO: POCO PIU’ DI UN MESE AL RITORNO A SCUOLA

E con i casi covid in diminuzione si inizia a guardare con ottimismo alla riapertura della scuola in Lombardia. Fra poco più di un mese si tornerà (forse) alla normalità, con stop ad orari scaglionati, e tutti gli studenti in presenza, senza alcuna distinzione. “Per le scuole si tratta di una semplificazione importante, la gestione del doppio turno è sempre stata complessa”, sono le parole a Repubblica di Mauro Agostino Donato Zeni, preside del liceo Tenca e alla guida dell’Associazione nazionale presidi Milano. Lo stesso sottolinea poi la necessità “per i ragazzi di un ritorno alla normalità, anche alla luce dei segni lasciati dagli anni di pandemia sul tessuto delle relazioni”.

In ogni caso, le linee guida sulla riapertura della scuole ufficializzate negli scorsi giorni, sono legate all’andamento del virus in quanto non si può “prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività – si legge – non è possibile decidere fin d’ora se e quali misure implementare”. Le scuole dovranno farsi trovare pronte in caso di recrudescenza del virus.











