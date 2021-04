Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 aprile/ 31.373 morti da inizio pandemia

La regione Lombardia è stata anche ieri quella che ha fatto registrare più casi in Italia, così come si evince dal consueto bollettino coronavirus. In attesa degli aggiornamenti di oggi, giovedì 8 aprile, andiamo a rivedere brevemente i dati delle scorse 24 ore (qui il report completo), quando sono emersi 2.559 nuovi contagi con un tasso di positività del 5.5%, in forte calo rispetto all’8% registrato 48 ore fa.

Purtroppo c’è da segnalare un dato drammatico, ben 109 morti per covid in sole 24 ore, il che aggiorna il computo totale dei decessi per coronavirus a 31.373. Al momento vi sono 82.293 positivi in Lombardia, di cui 75mila in isolamento domiciliare e il resto ricoverati invece negli ospedali. A livello di casi provinciali, è sempre Milano a registrare il maggior numero di contagi, ieri 808, con Varese a 540 e Brescia a 298.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 APRILE, POLEMICHE PER LA CAMPAGNA VACCINALE

Intanto, in attesa che la Lombardia torni in zona arancione forse da lunedì prossimo, non si placano le polemiche nei confronti della campagna vaccinale in Lombardia dopo alcune problematiche emerse nelle scorse settimane, e Marco Degli Angeli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato: “Abbiamo assistito all’ennesima giornata di caos: i lombardi over 80 che oggi avrebbero voluto aderire alla campagna vaccinale si sono trovati, ancora, in difficoltà. Il sistema di prenotazione di Regione – ha sottolineato non ha funzionato nemmeno oggi. Diverse segnalazioni giunte alla mia attenzione, hanno segnalato come il call center preposto abbia rimarcato l’impossibilità di prenotare l’appuntamento per il vaccino”. Il gruppo pentastellato lombardo ha attivato una linea per segnalare eventuali disservizi: “In nemmeno un giorno – ha spiegato ancora Degli Angeli – sono già centinaia, i messaggi dei cittadini che non sanno più dove sbattere la testa: alcuni lamentano di aver trascorso l’intera giornata cercando di prenotare un vaccino, ma senza successo”. Di seguito il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, mercoledì 7 aprile.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 APRILE

