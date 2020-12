Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 dicembre/ Forte calo vittime, ieri +56

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 8 dicembre, è atteso in serata, dopo le 17:00. Fra poche ore faremo quindi il punto sulla situazione covid in quella che resta la regione più falcidiata dalla pandemia d’Italia, sperando che i numeri si confermino in ribasso. Andiamo intanto a rivedere i dati di ieri, con la regione che ha comunicato 1.562 nuovi contagi ma su 16.757 tamponi processati nelle scorse 24 ore (domenica i casi erano stati 2.413 su 26.026 test esaminati). La cosa importante è il netto calo del numero delle vittime, ieri 56 contro le 140 di domenica, per un totale di morti per covid dallo scorso 21 febbraio pari a 23.080. Continua anche il calo dei ricoveri, con le terapie intensive che hanno “perso” 26 pazienti (totale 781 persone ricoverate), mentre nei reparti di degenza normale il calo è stato di dieci unità, totale 6.362. Infine il numero di guariti pari a 1.885 in un solo giorno, per un totale di 291.591 dallo scoppio della pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: SINDACI BRESCIANI LEGA SCRIVONO A CONTE

In attesa di scoprire il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, tutti i sindaci del bresciano facenti parte della Lega, hanno inviato una lettera al premier Giuseppe Conte, invitando lo stesso presidente del consiglio e il governo, a eliminare il divieto di spostamento fra comuni nel periodo Natale-Santo Stefano, di modo da permettere il ricongiungimento delle famiglie almeno in questi due giorni: “In Provincia di Brescia – fanno sapere, come riferito ieri da SkyTg24.it – sono presenti una moltitudine di piccoli e piccolissimi Comuni e le disposizioni contenute nell’ultimo dpcm non consentiranno spostamenti oltre i confini comunali nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Prendendo atto di queste limitazioni non possiamo fare a meno di domandarci come mai agli abitanti di medie e grandi città sia consentito muoversi liberamente su territori molto vasti, talvolta di svariati chilometri, mentre ai residenti dei centri minori, specie dei piccoli borghi di montagna e dei piccoli comuni della pianura (bassa bresciana), non venga data la possibilità di incontrare i propri cari durante le festività natalizie. Tale scelta appare come superficiale e rischia di trasformarsi in una discriminazione ai danni di una cospicua parte della popolazione”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 DICEMBRE





