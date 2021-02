Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 febbraio/ 4mila persone ricoverate per covid

Ancora qualche ora poi scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello contenente i dati aggiornati ad oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Una situazione tendenzialmente stabile quella della regione con più casi e vittime in assoluto da quando è scoppiata la pandemia, e ieri sono stati segnalati 1.515 nuovi casi a fronte di 27.264 tamponi processati, con un rapporto fra test e positivi che è rimasto praticamente identico a quello di 24 ore prima, passando dal 5.3% al 5.4.

Purtroppo dobbiamo segnalare altri decessi, ieri 58, per un computo aggiornato dal febbraio 2020 ad oggi pari a 27.453. In merito alla situazione ospedaliera, invece, cresce di quattro posti letto il dato riferito alle terapie intensive (totale 358), mentre scendono di 73 unità i ricoverati in degenza normale, al momento 3.467. Infine, per quanto riguarda le province con più casi, ieri è toccato a Brescia ottenere questo triste primato con 430 nuovi contagiati, davanti a Milano a quota 392, con Monza distaccata a 130.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 FEBBRAIO, FORONI SODDISFATTO PER IL PIANO VACCINI

Intanto, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Pietro Foroni, assessore regionale della Lombardia al Territorio e Protezione Civile, che in merito alla seconda fase delle vaccinazioni anti-covid in regione, ha espresso la propria soddisfazione: “Sono molto soddisfatto – ha detto – per come stanno procedendo le operazioni. Inoltre, con grande orgoglio, desidero rimarcare il totale coinvolgimento degli uomini in forza alla nostra Protezione Civile, che stanno dimostrando ancora una volta grande disponibilità e professionalità. Una testimonianza di eccellenza a livello nazionale, da parte di chi, da quasi un anno, ha messo al centro della propria attività la salute dei lombardi”. Ricordiamo che durante la fase uno sono stati vaccinati tutti coloro che lavorano negli ospedali, nonché nelle Rsa e i loro pazienti, mentre ora toccherà ad altre fasce a rischio, a cominciare dagli over 80 e dalle persone che presentano patologie gravi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 FEBBRAIO





