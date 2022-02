Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 febbraio/ Positività 6.9%, -30 ricoverati

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, martedì 8 febbraio 2022. Dopo i numeri del report di ieri, che come ogni lunedì sono stati leggermente più bassi rispetto alla media, oggi si scoprirà in maniera più certa se la curva sta continuando la sua rapida discesa verso quella normalità che dovremmo vivere a breve, permettendoci una primavera, e soprattutto un’estate, tutto sommato tranquille. Prima di vedere il nuovo bollettino, che sarà comunicato attorno alle ore 17:00, rivediamo proprio i dati di ieri, a cominciare dai nuovi contagi, in totale 3.116 su 44.765 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 6.9, ancora più basso della media della nazione, mentre il dato relativo ai morti segnava ieri quota 70, per un totale, pesantissimo, dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia, pari a 37.713 decessi. Negli ospedali, comunque, c’è modo di sorridere visto che i contagi stanno continuando la loro lenta decrescita, e al momento troviamo 207 persone ricoverate in terapia intensiva, in calo di 6 unità, e altre 2.558 in area medica, -24 rispetto al precedente bollettino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 FEBBRAIO: I DATI DI AGENAS SULLA REGIONE

E a proposito di ospedali e della regione Lombardia, ieri sono stati diffusi gli ultimi dati aggiornati di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in merito al tasso di occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva quanto in degenza ordinaria, dei malati di covid. Ne è emerso che il 28 per cento dei posti letto ordinari sono occupati, dato relativo all’Italia, mentre nelle terapie intensive il dato nazionale è pari al 15%.

La Lombardia figura fra le regioni stabili, ne in calo ma neanche in aumento, esattamente con il 12 per cento dei posti letto in terapia intensiva, e del 25 per cento per quanto riguarda la degenza ordinaria. Nelle ultime 24 ore, relativamente ai pazienti più gravi, solo il Piemonte ha registrato un calo nel tasso di occupazione, portandosi all’attuale 16 per cento, mentre in 11 fra regioni e province autonome il dato è aumentato, chiaro indizio di come la pandemia, seppur stia scemando, non sia ancora conclusa.

