Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 gennaio/ +5 in T.I., positività 24.9%

E’ sabato 8 gennaio 2022, penultimo giorno della settimana, e giorno in cui, come di consueto, scopriremo il bollettino coronavirus della Lombardia, il classico report quotidiano con tutti i vari indicatori sulla pandemia di covid, a cominciare dal numero di contagiati, passando dagli ospedalizzati e arrivando fino alle vittime.

Appuntamento fissato a dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo velocemente il bollettino di ieri, quando i contagi sono stati 18.667 su 74.926 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività pari al 24.9 per cento. Il numero di decessi ieri è stato pari a 46, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 di 35.345 morti per covid. Nel frattempo continuano a crescere gli ospedalizzati, ieri altri 5 in più in terapia intensiva (totale pari a 234), e 105 invece in area medica, per un totale di 2.624 allettati. Infine vediamo i contagiati di Milano e provincia, ieri pari a 6.834.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 GENNAIO: AL VIA PRENOTAZIONE TERZA DOSE A 4 MESI IN REGIONE

Intanto scatta da oggi in Lombardia, sabato 8 gennaio 2022, la possibilità di prenotare la terza dose del vaccino covid a 4 mesi di distanza dalla seconda dose. Inizialmente si poteva prenotare solamente dopo sei mesi, in seguito a cinque, ma dopo le ultime decisioni del governo si è sbloccata la possibilità di una prenotazione dopo 120 giorni dal completamento del primo ciclo immunizzante. Sempre da oggi sarà possibile prenotare la dose booster anche per i soggetti più giovani, la fascia di età 12-15 anni, per cui la terza dose è stata approvata solamente due giorni fa dall’Aifa, l’agenzia Italiana del Farmaco.

Il booster, così come per la fascia 16-17 anni e i fragili 12-15, sarà effettuato con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, indipendentemente da quello utilizzato nel primo ciclo, anche quindi con una vaccinazione eterologa. Le vaccinazioni per la terza dose per la fascia 12-15 anni partiranno dal 10 gennaio, lunedì prossimo, come fatto sapere negli scorsi giorni dall’assessore al welfare lombarda, Letizia Moratti.



