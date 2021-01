Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 8 gennaio: terapie intensive in rialzo

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un importante rialzo della percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. Come vi abbiamo raccontato, il dato è passato dal 10,4% di mercoledì al 13,7% di ieri. Giovedì sono stati annotati 2.799 nuovi contagiati, di cui 98 debolmente positivi, su 20.331 tamponi processati. La Lombardia è ad un passo dai 5 milioni di test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia: 753 nuovi casi in provincia di Milano (di cui Milano città 284), 121 in provincia di Bergamo, 455 in provincia di Brescia, 288 in provincia di Como, 67 in provincia di Cremona, 78 in provincia di Lecco, 19 in provincia di Lodi, 125 in provincia di Mantova, 159 in provincia di Monza e Brianza, 103 in provincia di Pavia, 17 in provincia di Sondrio e 566 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri è stato rilevato un calo di decessi: +34 per un totale di 25.532 vittime di Covid-19 da inizio epidemia. Il conto dei guariti è salito a 413.248 persone – +1.214 rispetto a mercoledì – mentre questa è la situazione dei ricoverati negli ospedali della Lombardia: +2 pazienti in terapia intensiva (473 ricoverati) e -61 ricoverati negli altri reparti Covid (3.363 ricoverati).

In attesa di aggiornamenti sul rimpasto dell’amministrazione regionale – previsto l’arrivo di Letizia Moratti al Welfare – il governatore Attilio Fontana ha fatto il punto della situazione sulla scuola: «Non possiamo permetterci un’altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari. Preso atto dei dati e condivise le valutazioni con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, abbiamo assunto l’orientamento di proseguire con la didattica a distanza al 100% fino al 24 gennaio per le scuole superiori. Prendiamo questo tempo sia per ulteriori valutazioni sull’andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 7 GENNAIO 2021





