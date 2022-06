Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 giugno/ Positività 11.9%, +7 ricoveri

Il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso anche per oggi, mercoledì 8 giugno 2022. Il virus non desta eccessiva preoccupazione in quella che resta la regione che ha pagato il più alto prezzo della pandemia, e lo si capisce chiaramente dal numero dei decessi totali per covid, leggasi 40.609 dal 20 febbraio 2020, per un incremento di altri 8 decessi, così come comunicato nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

Restano comunque contenuti i contagiati, ieri altri 4.491 su 37.475 test anti covid sia antigenici rapidi quanto molecolari, per un tasso di positività pari all’11.9 per cento, dopo giorni di nuovo al di sopra della soglia del 10%. Si confermano in discesa, infine, anche i numeri riguardanti gli ospedali lombardi, visto che ad oggi troviamo 30 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, in decrescita di 1 unità, e 493 in area non critica, per un incremento rispetto al precedente report pari a +8 degenti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 GIUGNO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

Ed è tornato a parlare di covid ed in particolare di Omicron 5, il virologo Fabrizio Pregliasco, membro della task force anticovid della regione Lombardia, nonché stimato docente all’università Statale di Milano. Intervistato dall’Adnkronos ha parlato dell’obbligo di mascherine alle urne per il referendum del 12 giugno: “hanno un senso e un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale”, dice, per poi soffermarsi sulla nuova sottovariante di Omicron: “Omicron 5 è ancora più contagiosa delle altre ma i sintomi sono sostanzialmente gli stessi, perché non è che un virus possa cambiare le proprie caratteristiche in modo evidente. Parrebbe anzi un po’ meno cattiva” e ciò dimostra che “tutto sommato questo virus sta seguendo la via più naturale: quella che lo porta a una maggiore contagiosità, unita a una maggiore benevolenza”.

Secondo Pregliasco questa nuova sottovariante BA.5 dovrebbe divenire “prevalente, proprio perché ha caratteristiche evolutive favorevoli”. Chiusura dedicata all’autunno, “salvo varianti più minacciose che ricordiamoci possono emergere per caso, perché il virus non è intelligente il Covid ci sarà. Continuo a pensare che ci dovremo aspettare un andamento a onde come quelle prodotte da un sasso in uno stagno”.











