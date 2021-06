Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 giugno/ Solo 142 casi e positività ai minimi

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 8 giugno 2021, verrà emesso come sempre attorno alle ore 17:00 di questa sera. Nell’attesa rivediamo brevemente il report contenente tutti i dati di ieri, a cominciare dai contagi, ieri solo 142 seppur con appena 12.697 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari. La cosa importante è che il tasso di positività, ovvero, il rapporto fra test effettuati e nuovi casi, è rimasto bassissimo, pari all’1.12%, dato record e più basso della media nazionale invece pari all’1.5%.

"Ivermectina non è farmaco utile contro Covid"/ Derek Lowe: "Dati non convincenti"

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 167, viste le sette uscite ma anche le sette entrate, mentre negli altri reparto il dato relativo ai pazienti con sintomi covid è calato di 34 unità, portandosi a quota 799, per un totale di 966 persone ricoverate negli ospedali lombardi. Infine il dato più drammatico, quello delle vittime, ieri altre 6 per un totale salito a quota 33.675 decessi per covid dal 20 febbraio 2020.

Denise Pipitone, lettera nuovo testimone/ Autore si firma: "Ho tante cose da dire"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 GIUGNO, VACCINAZIONI NELLE AZIENDE AL VIA

Intanto da ieri, lunedì 7 giugno, è scattata la vaccinazione anti covid nelle imprese, così come ha fatto sapere il governatore Attilio Fontana: “Le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione. Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo”.

Sull’argomento si è espressa anche la vicepresidente lombarda, Letizia Moratti, assessore al welfare: “Regione Lombardia è stata la prima in Italia ad indicare questa possibilità nei mesi scorsi, invitando il governo a renderla possibile. Il forte impulso assunto dalla campagna vaccinale lombarda nel frattempo ha fatto sì che numerosi lavoratori siano oggi già vaccinati o in procinto di farlo. In ogni caso, la direzione generale welfare di regione Lombardia ha chiesto alle Ats di fare una ricognizione con le associazioni di categoria per avere un quadro aggiornato delle richieste e dell’interesse ancora sussistente da parte delle aziende”. Unipol è la prima azienda a partire con le vaccinazioni in sede, poi sarà la volta di Pirelli, Mediaset e Amazon.

Bollettino vaccini covid oggi 8 giugno/ 38.7 milioni di dosi, +600mila in 24 ore

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA