Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 luglio/ Zero morti e positività allo 0.3%

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 8 luglio 2021. Appuntamento a dopo le 17:00, come di consueto, quando appunto emergeranno tutti gli ultimi aggiornamenti fra contagi, morti e ricoverati. Prima di addentrarci nel vivo del nuovo bollettino, rivediamo brevemente tutti i dati di ieri, quando i caso di positività emersi in regione sono stati esattamente 100, con un tasso di positività molto basso, pari allo 0.3%, al disotto della media nazionale.

Anche ieri nessuna vittima da covid, con i morti che restano quindi fermi a quota 33.791 dall’inizio della pandemia (primo decesso, 20 febbraio 2020), mentre negli ospedali il calo è stato di un paziente in terapia intensiva (totale ricoverati 44), e di otto invece in degenza normale, per un totale di 150 pazienti con sintomi covid (computo totale, compresi i casi gravi, pari a 194 posti letto occupati). A livello provinciale si segnala Milano con 55 nuovi contagiati fra città e provincia, quindi 9 a Bergamo, Varese e Lodi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 LUGLIO: IL COMMENTO DI FONTANA

Ieri è intanto tornato a parlare il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che soffermandosi sulla vaccinazione ha spiegato: “Proprio per convincere gli over 60 non ancora vaccinati domani inizierà una campagna che si può definire ‘porta a porta’ in alcune zone della Lombardia dove abbiamo registrato questa situazione. È opportuno ribadirlo per convincere la gente che ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi”.

Fontana ha spiegato che i sanitari andranno porta a porta a vaccinare: “Attraverso l’utilizzo di camper, che fungeranno da veri e propri uffici mobili, dotati di personale amministrativo, tecnico e sanitario. Domani (oggi ndr) in Lomellina e dopodomani (domani ndr) nella zona del Mantovano, vicino a Monzambano, metteremo a disposizione circa 4mila dosi per questa categoria. Si tratta di un ulteriore sforzo che facciamo per convincere anche i più dubbiosi, in collaborazione con i medici di famiglia e i sindaci, che hanno concesso spazi all’interno dei propri comuni per effettuare la somministrazione e il controllo”.

