Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 ottobre/ Quarto mese in zona bianca

La Lombardia comunicherà il nuovo bollettino di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, attorno alle ore 17:30. La regione che più ha pagato alto il conto della pandemia di covid, sta vivendo negli ultimi mesi una situazione di positività, tenendo conto che dal 26 aprile, da quando cioè è tornata in zona gialla, è sempre stato un decrescendo di casi e per tutta l’estate i lombardi hanno potuto vivere in zona bianca. Sarà lo stesso anche la prossima settimana, visto che i contagi continuano ad essere contenuti, così come si è letto nel bollettino di ieri, quando i nuovi positivi sono stati 295 su 55.852 tamponi processati, per un tasso di positività pari allo 0.5 per cento, di nuovo in discesa.

La situazione ospedaliera riflette gli eventi positivi di questi ultimi mesi, visto che ad oggi vi sono solamente 63 persone in terapia intensiva, numero stabile rispetto a ieri, mentre in area medica il dato segna 349 contagiati, in calo di 2 pazienti. Infine, a livello provinciale, si segnalano 88 nuovi casi a Milano, altri 56 a Brescia, e infine, 27 nuovi positivi a Como. Numeri che certificheranno un’altra settimana in zona bianca, che significa quarto mese con le restrizioni al minimo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 OTTOBRE: CONTENZIONE FRA IL SAN DONATO E LA REGIONE

E a proposito di Lombardia nella giornata di ieri sono apparsi su vari quotidiani online fra cui La Provincia Pavese, le dichiarazioni di Paolo Rotelli, vice presidente del gruppo San Donato, di cui fa parte anche il San Raffaele di Milano, che ha spiegato che il gruppo ha chiuso il bilancio 2020 “con una perdita di 62 milioni di euro”, soldi che dovrebbero arrivare dalla regione. “La Regione Lombardia ci deve ancora 70 milioni”, ha dichiarato Rotelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova governance e dei risultati del gruppo. “Lo Stato ha deciso le tariffe, stiamo aspettando che la Lombardia, con calma, con molta calma, dopo un anno e mezzo scriva le regole attuative e questi soldi possano essere messi in bilancio”.

Puntuale è giunta la replica del Pirellone: “Ministero Economia e Finanze e Ministero Salute hanno al momento solo elaborato il decreto interministeriale che disciplina le maggiorazioni tariffarie e le funzioni Covid, vagliato in Commissione Salute delle Regioni a metà luglio. Tale decreto, ad oggi, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto Regione Lombardia non può procedere ad alcun pagamento”.



